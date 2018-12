Google (enfin !) en guerre contre les faux avis du Play Store Android

Google en guerre contre les faux avis

Depuis quelques années déjà, Google prend un soin tout particulier à épurer sa boutique Android Play Store. Si quelques applications frauduleuses parviennent encore et toujours à passer à travers les mailles du filet, le constat est globalement très positif aujourd’hui, à mille lieues de ce qu’était le Play Store il y a encore quelques années… Toutefois, depuis quelques semaines, Google s’est attaqué à un autre fléau : les faux avis (ou fake reviews comme on dit là-bas).

En effet, comme c’est le cas sur un site de vente en ligne ou un comparateur online, les applications présentes dans le Play Store peuvent être notées par les utilisateurs. Evidemment, celui qui recherche une application pour son smartphone aura tout naturellement le réflexe de se diriger vers une application recueillant de nombreux avis positifs. Ces dernières sont d’ailleurs davantage mises en avant par l’algorithme de Google.

Toutefois, certains développeurs peu scrupuleux n’hésite pas à générer de faux avis, ainsi que des évaluations fictives. Une pratique loin d’être artisanale, puisque l’on peut littéralement « acheter » des avis, comme on achète des followers sur Twitter ou Instagram… Google annonce également vouloir sévir contre les applications qui récompensent les utilisateurs invités à laisser une note ou un commentaire, en échange d’items ou de bonus au sein même de l’application.

Ainsi, via un billet de blog officiel, Google annonce avoir déjà procédé à la suppressions de « millions d’avis et commentaires frauduleux« . Google annonce également avoir identifié des centaines d’applications, suspectées de détourner le système de commentaires et de notes. Afin de détecter les développeurs frauduleux, Google fait appel au machine learning, mais aussi à cette bonne vieille intelligence humaine. Un travail titanesque pour Google, qui compte bien proposer un Play Store totalement sain un jour.