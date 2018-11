Crédit Agricole / Banque Populaire : gare à ce malware qui sévit sur Android…

Un malware Android s’attaque aux clients de Crédit Agricole et Banque Populaire

Bien que Google ait depuis longtemps déjà déployé d’impressionnants moyens pour épurer son PlayStore des applications frauduleuses, il arrive que certaines échappent à la vigilance du géant américain. C’est le cas d’un nouveau malware, mis en lumière par Dr Web, et qui semble vouer une attention toute particulière aux données personnelles de certains clients de banques européennes…

Selon le groupe de sécurité informatique russe, ce nouveau trojan baptisé « Android.Banker.2876 » aurait été déployé « sous le couvert d’applications officielles de plusieurs établissements bancaires européens. » Le programme est notamment en mesure de s’attaquer à des banques espagnoles et allemandes, mais peut aussi cibler les clients Crédit Agricole ou encore ceux de la Banque Populaire.

Concrètement, comme c’est souvent le cas, le malware se dissimule dans de fausses applications bancaires. Si l’utilisateur n’est pas attentif au moment de télécharger son application, ce dernier installe donc une version vérolée, mais accorde néanmoins toutes les autorisations nécessaires pour le bon fonctionnement de cette dernière. Rapidement, le trojan se charge de récolter de nombreuses données personnelles. L’application demande par la suite à l’utilisateur de renseigner son numéro de téléphone, ce qui lui permettra d’intercepter discrètement les SMS, et notamment ceux transmis par la banque.

Evidemment, Google a rapidement été informé de la présence de ce nouveau trojan sur son PlayStore, et a pris les mesures nécessaires pour supprimer les applications en question. En France, ce sont les apps « Mobile Populaire » ou encore « Mobile Agricole » qui étaient concernées, et proposées avec un logo remanié, pour tromper la vigilance de Google. Comme toujours, et malgré le contrôle de Google, on ne saurait que trop vous recommander d’être très attentif lors du téléchargement de vos applications mobiles.