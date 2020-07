Google Images propose désormais bien plus de résultats

Google Images est un outil très puissant. On connaissait la possibilité d’effectuer une recherche inversée, mais désormais la firme va encore plus loin en proposant des résultats contextuels en rapport avec l’image recherchée. La prochaine fois que vous rechercherez une image sur Google et que vous la sélectionnerez, vous verrez peut-être des informations utiles en rapport avec cette dernière. Si vous êtes passionné d’architecture et que vous envisagez de trouver des visuels sur Google Images, vous trouvez diverses informations sur l’architecte et autres juste en dessous de votre trouvaille.

Google Images toujours plus performant

Une telle prouesse est possible grâce au Knowledge Graph. Pour faire simple, « le Knowledge Graph est une base de connaissance utilisée par Google pour compiler les résultats de son moteur de recherche avec des informations sémantiques issues par ailleurs de sources diverses. » Sans remettre en question les compétences de Google, il semble complètement fou qu’une simple image puisse permettre de mettre en relation d’autres résultats de recherche. Toutefois, la firme de Mountain View a totalement aux capacités de Knowledge Graph, et confirme que les résultats seront bien en rapport avec l’image en question.

Pour le moment, cette dernière utilisation en date de Knowledge Graph n’est disponible que sur les appareils mobiles aux États-Unis. C’est-à-dire que si vous essayez de faire le test depuis la France rien n’aura changé. Google a confirmé qu’un tel outil serait rapidement déployé dans le monde entier et surtout dans une multitude de langues.

Il y a quelques semaines, Google a fait une nouvelle annonce concernant la gestion des fake news. À l’instar d’autres entreprises, dont Facebook, Google utilise déjà le fact checking sur YouTube et sur son moteur de recherche. Et maintenant, les avertissements pourront également s’afficher dans Google Images lorsque l’internaute tombe sur des images modifiées de manière à tromper celui-ci.