Google Lens, la nouvelle fonctionnalité qui détecte les objets

Google Lens fait penser à Pokémon Go, mais avec des informations utiles.

Mercredi soir, Google a débuté sa conférence annuelle I/O pour les développeurs. Et l’une des nouveautés les plus importantes, annoncées le premier jour, est Google Lens.

Google Lens est l’un des fruits des recherches de la firme de Mountain View en termes de reconnaissance d’images et d’intelligence artificielle. En termes d’IA, Google est déjà très avancé. Et en ce qui concerne la reconnaissance d’images, sa technologie dépasse aujourd’hui l’intelligence humaine, selon le PDG Sundar Pichai.

Sur scène, lors de l’ouverture de Google I/O, Sundar Pichai a donné un aperçu du fonctionnement de Google Lens. Par exemple, si on pointe l’APN de son smartphone vers une plante, celui-ci ne se contentera pas de capturer l’image, mais donnera en temps réels des infos sur cette plante.

Dans la rue, si l’on pointe l’APN vers un établissement, des infos sur celui-ci apparaîtront sur l’écran.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1

— Google (@Google) May 17, 2017