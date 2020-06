Google Maps : de nouvelles fonctionnalités vous aident à vous déplacer pendant le déconfinement

Bien que de nombreux pays aient décidé d’alléger les restrictions sur les déplacements, le coronavirus circule encore et de ce fait, certaines mesures de précaution doivent être respectées. Pour aider ses utilisateurs à se déplacer sereinement, Google Maps vient de lancer une série de nouvelles fonctionnalités.

Lorsque vous planifiez un déplacement sur l’application, Google Maps pourra maintenant afficher des « alertes trajet » qui vous avertira si le trajet que vous avez prévu de faire est impacté par les restrictions liées au COVID-19. Cette fonctionnalité est disponible que vous vous déplaciez en voiture, à pied, ou bien via les transports en commun. « Ces alertes peuvent vous aider à vous préparer en conséquence si les mandats du gouvernement ont un impact sur les services de transport en commun ou vous obligent à porter un masque dans les transports en commun », explique Ramesh Nagarajan, product management director chez Google Maps.

Google Maps vous aide à éviter les transports bondés

Il y a un an, Google a lancé une fonctionnalité qui permet de savoir à quels moments un bus ou un train est susceptible de ne pas être bondé. Pour aider ses utilisateurs, la firme a décidé d’améliorer cette fonctionnalité en facilitant la participation des utilisateurs à ce système.

Google Maps propose également une fonctionnalité qui permet d’éviter les stations durant les moments où ceux-ci sont les plus fréquentés, ainsi qu’une fonctionnalité qui permet d’avoir une idée en temps réel de cette fréquentation. L’idée est que si vous savez qu’il y a du monde, vous pouvez tenir compte de cette information et ainsi respecter les règles de distanciation sociale. Ces informations sont obtenues par Google grâce aux données de ses utilisateurs. Mais la firme de Mountain View assure, comme d’habitude, que celles-ci ont été rendues anonymes et agrégées.

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans d’autres pays. Par exemple, lorsqu’un utilisateur prévoit de traverser les frontières entre le Canada et les USA ou le Mexique et les USA, l’application informera l’utilisateur sur les restrictions ainsi que sur les checkpoints sanitaires.

Et en Israël, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud et aux États-Unis, Google informera également ses utilisateurs lorsque ceux-ci s’apprêtent à aller dans un établissement médical ou dans un centre de test COVID-19, ce qui permettra à ces utilisateurs de connaitre les critères d’admissibilité ainsi que les consignes spécifiques.