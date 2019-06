Google Maps vous aidera à survivre pendant une catastrophe naturelle, voici comment

Si Google Maps vous aide déjà à ne pas vous perdre dans la rue, bientôt l’application vous aidera aussi à survivre en cas de catastrophe naturelle, dans certaines régions. Depuis 2017, la firme de Mountain View propose SOS Alerts, une série de fonctionnalités sur Maps et sur Google Search pour rester informé pendant les catastrophes naturelles. Et aujourd’hui, celle-ci enrichit ce dispositif, en lançant de nouvelles indications visuelles sur Google Maps.

« Avec les alertes SOS, vous pouvez déjà consulter des informations de crise importantes : résumé de ce qui se passe, informations pertinentes, numéros de téléphone et sites Web d’urgence, mises à jour sur Twitter des autorités locales et conseils pour vous aider à trouver votre chemin. Désormais, vous pourrez également avoir des visualisations détaillées sur les ouragans, les tremblements de terre et les inondations pour vous permettre de mieux comprendre la situation sur le terrain », explique Hannah Stulberg, Product Manager de Google Maps.

Google Maps vous informe en temps de crise

Par exemple, dans les jours qui précèdent un ouragan, Google Maps pourra afficher une carte de « notification de crise » qui apparaît automatiquement si vous vous trouvez dans une zone concernée. Et en cliquant sur cette carte, vous serez redirigé vers un écran qui affiche la prédiction de la trajectoire de l’ouragan.

Après un séisme, Google Maps affichera une notification qui permet d’accéder à une carte qui indique l’épicentre, la magnitude et un code de couleurs qui permet de connaître l’intensité du tremblement de terre. « Ces informations peuvent vous aider à évaluer rapidement la portée du séisme et à identifier les zones susceptibles d’avoir subi l’impact le plus important », indique Hannah Stulberg.

Et en Inde, où les inondations font beaucoup de dégâts, Google affichera également des prévisions pour celles-ci : « vous pourrez maintenant voir les prévisions d’inondation indiquant les zones susceptibles d’être inondées, en plus de la gravité prévue dans différentes zones ».

En étant plus informés, les utilisateurs de Google Maps seront en mesure de mieux réagir face aux catastrophes naturelles. La firme va aussi lancer une fonctionnalité qui proposera aux utilisateurs d’éviter les zones susceptibles d’avoir été affectées par une catastrophe naturelle en proposant un itinéraire différent.