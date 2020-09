Google Meet dévoile son système de suppression du bruit sur mobile, impressionnant

Tout comme Microsoft Teams, les équipes Google Meet se réjouissent des nombreux travailleurs en télétravail pour cause de risques sanitaires liés à la pandémie de COVID-19. De son côté, Teams vient d’ajouter de nouveaux décors plus vrais que nature pour permettre aux réunions par visioconférence de paraître plus humaines. Ce système permet également de reconstituer une salle de classe, ou des gradins pour les matchs de NBA. Tandis que Google via son service Meet préfère jouer sur la qualité du produit en annonçant l’ajout d’une suppression de bruit efficace.

Un fonctionnement remarquable.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité intégrée à Google Meet, il faudra impérativement avoir un compte G Suite Enterprise ou G Suite Enterprise for Education. La firme de Mountain View présente cette technologie comme étant conçue atténuer les bruits de fond, comme ceux d’un clavier ou d’un chien qui aboie, lorsque vous êtes en communication. Pour mieux vous rendre compte de l’efficacité de ce processus, nous avons trouvé la vidéo de Venture Beat qui met en scène Serge Lachapelle, directeur de la gestion des produits G Suite. Voyez par vous-même.

Impressionnant, n’est-ce pas ? Google avait déjà présenté cette technologie pour la version web de Meet, mais c’est une première concernant l’application mobile. Si l’on en croit l’article de blog rédigé par Google, la fonction de suppression du bruit est désactivée par défaut sur mobile, mais que vous pouvez l’activer pendant un appel en accédant simplement aux paramètres. La firme de Mountain View est fière de commencer le déploiement de cette mise à jour dès aujourd’hui, vous devriez donc y avoir accès dans les prochains jours. Si ce n’est pas déjà le cas.

Au vu de la conjoncture, ce type d’améliorations pourraient être très utiles. De plus en plus d’employés travaillent de chez eux, comme ceux de Twitter qui peuvent désormais travailler d’où ils le souhaitent à vie.