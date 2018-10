Google et Microsoft à genoux devant cette geek de 10 ans

Samaira Mehta, la reine du code

Vous vous considérez comme un petit prodige ? Vos enfants sont des génies à vos yeux ? C’est bien sûr l’avis de tous les parents, mais ceux de Samaira Mehta ont de très bonnes raisons de le penser. Cette jeune fille n’est âgée que de 10 ans mais c’est déjà une véritable icône dans la Silicon Valley où elle a grandi.

En effet, malgré son très jeune âge, elle est la CEO et fondatrice d’une entreprise nommée « Coder Bunnyz ». Il s’agit tout simplement d’un système destiné à apprendre aux autres enfants comment coder. Un jeu à l’origine, créé quand elle avait 8 ans. Ah oui, elle a commencé à coder à l’âge de 6 ans. Sans doute que le fait d’avoir un père ingénieur chez Intel y est pour quelque chose. Depuis, elle a gagné une véritable reconnaissance internationale et est invitée à de multiples événements technologiques comme oratrice.

Déjà des offres d’emploi

Alors bien sûr, certains l’invitent peut-être juste pour faire le buzz, mais quand dans la liste on trouve Microsoft ou Google, on est forcé de la regarder d’une façon sérieuse.

Elle a participé à de multiples initiatives avec la chaîne Cartoon Network ou encore à « Yes, 1 Billion Kids Can Code », un projet qui permet à des donateurs de contribuer à la formation informatique des jeunes. Son dernier projet ? Coder Mindz. Elle le présente tout simplement comme le premier jeu de plateau dopé à l’intelligence artificielle. L’idée est d’apprendre aux enfants à construire des robots et à les doter d’une petite intelligence artificielle.

Après un de ses ateliers à Google, elle a pu passer du temps avec certains responsables. Ceux-ci l’ont bien sûr félicitée avant de lui dire qu’une fois sortie de l’université, elle pourrait venir travailler à Google. Sa réponse ? Elle n’est pas sûr d’avoir envie ! Elle préfère en effet être entrepreneure… Autant dire que Samaira Mehta sait déjà ce qu’elle veut.

Source