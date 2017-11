Google permet aux entreprises de « publier sur Google »

Testée aux Etats-Unis lors de l’élection présidentielle, la fonctionnalité « poster sur Google » est maintenant disponible pour toutes les sociétés qui utilisent Google My Business.

Si avoir une page Facebook est aujourd’hui indispensable pour toutes les entreprises, bien gérer la présence sur Google l’est tout autant. Et pour cela, la firme de Mountain View propose déjà « Google My Business ». L’application permet d’avoir des statistiques, de gérer les informations qui apparaissent sur le moteur de recherche et même de créer un site web gratuitement.

Désormais, il est aussi possible d’utiliser Google My Business pour poster des sortes de statuts qui apparaissent sur Google et Google Maps. Comme elle le ferait sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram, les sociétés et les commerces peuvent utiliser cette fonctionnalité pour publier des actualités et attirer plus de clients.

Comme sur un réseau social

En 2016, avant l’élection présidentielle aux Etats-Unis, la firme de Mountain View avait permis aux candidats de « poster sur Google ». Une fonctionnalité qui permettait de trouver des actualités directement publiées par ceux-ci sur les résultats de recherche.

Puis, plus tôt cette année, Google a étendu le déploiement de Google Posts à des célébrités. Et désormais, elle est accessible à toutes les entreprises. « Si vous êtes un utilisateur de Google My Business, vous pouvez commencer à publier dès maintenant. Les messages peuvent être créés l’aide des applications Android et iOS ou du site Web Google My Business », écrit Google dans un billet.

Cela fera du travail en plus pour les community managers, mais cette nouvelle forme de présence en ligne pourrait être très importante. En effet, Google permet aux entreprises d’insérer des boutons d’appel à l’action sur ces messages, ce qui peut aider à booster les conversions.