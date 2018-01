Google Photos rate un panorama mais le résultat devient viral

Ce panorama raté de Google Photos est presque une œuvre d’art.

Google Photos ne se contente pas de stocker vos photos dans le cloud, il les traite également automatiquement et propose des modifications ou des créations dans l’onglet Assistant de l’application.

Ce que vous ignoriez peut-être, c’est que si Google Photos détecte que des photos ont été prises au même endroit, il tente même d’assembler ces images afin de créer un panorama.

Un joli fail

La fonctionnalité est assez intéressante et propose parfois d’excellents clichés. Mais il semblerait cependant que l’IA de Google n’ait pas encore atteint la perfection, et peut mal détecter les objets, étant donné qu’on peut encore avoir des résultats comme l’image ci-dessous

« J’ai pris quelques photos à Lake Louise aujourd’hui et Google m’a offert ce panorama », écrit MalletsDarker sur Reddit.

L’utilisateur a également partagé les images source à partir desquelles le panorama a été généré automatiquement par Google Photos.

C’est le genre de résultat qui nous déçoit. Mais dans ce cas précis, les algorithmes de Google Photos ont plutôt créé une source de fascination. Le panorama raté de MalletsDarker est en train de faire le tour du web et des réseaux sociaux. « Parfois, la technologie échoue de manière spectaculaire et adorable », commente par exemple Natt Garun du site The Verge dans un article.