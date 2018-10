Google Play Pass : un équivalent de Netflix pour les applications Android ?

Google explorerait un modèle économique similaire à celui de Netflix pour son store d’applications. Si pour le moment, la firme de Mountain View n’a rien annoncé de tel, des indices relayés par notre confrère Android Authority suggèrent que Google y réfléchit sérieusement.

Comme le rappelle le site, au mois de juin, le développeur Kieron Quinn avait découvert une fonctionnalité baptisée « Play Pass » en fouillant dans le fichier .apk du Play Store. A l’époque, on suspectait déjà que Google pourrait travailler sur un abonnement pour sa boutique.

Et aujourd’hui, un autre indice corrobore cette hypothèse. D’après Android Authority, la firme de Mountain View aurait mené un sondage pour demander aux utilisateurs ce qu’ils pensent du nom « Pass ». « Imaginez que votre boutique d’application ait un abonnement qui offre des applications payantes d’une valeur de plusieurs milliers de dollars et de jeux en contrepartie d’un paiement mensuel. Comment « Pass » décrirait ce service ? », lirait-on dans le sondage.

Bien entendu, tout ceci ne confirme pas que Google va lancer l’abonnement Google Play Pass. Cependant, la société envisage certainement cette option.

Un modèle économique alternatif pour rattraper les revenus de l’App Store ?

Actuellement, les applications Android sont monétisées soit avec la publicité, soit en étant payantes, soit en proposant un modèle freemium (gratuit, mais avec des options payantes).

En proposant une autre alternative, Google pourrait aider les développeurs à attirer plus d’utilisateurs et à gagner plus de revenus.

Actuellement, si Android compte plus de téléchargements d’applications qu’iOS, l’App Store génère en revanche presque deux fois plus d’argent que le Play Store de Google.