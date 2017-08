Google Play Store va pénaliser les applis de mauvaise qualité

Google met à jour l’algorithme du Play Store pour que celui-ci favorise les applications de qualité et pour qu’il pénalise les applications susceptibles d’avoir des bugs ou bien de planter. D’après la firme la moitié des mauvais avis (une étoile) sur le Play Store est due à des problèmes de performances. Bien entendu, elle propose aussi des outils pour aider les développeurs à améliorer ces performances.

D’après le site pour les développeurs Android, la moitié des avis négatifs sur le Play Store (une étoile) est due aux mauvaises performances. Ou en d’autres termes, l’une des choses que les utilisateurs d’Android détestent le plus, c’est les bugs et les plantages d’applications.

Et afin de tenir compte de cette frustration des utilisateurs d’Android, ainsi que d’améliorer le classement des applis sur Google Play, la firme de Mountain View annonce une mise à jour de l’algorithme qui choisit quelles applications sont mieux positionnées dans la boutique.

Plus exactement, Google va mettre en avant les applications de bonne qualité, par rapport à celles qui proposent les mêmes services mais qui plantent plus souvent.

« Le changement a eu un impact sur l’engagement », explique Google. « Les gens utilisent encore plus les applications lorsqu’elles sont de bonnes qualité, et les désinstallent moins ».

Google conseille aux développeurs d’utiliser Android vitals, qui permet d’identifier les problèmes sur une application et d’améliorer l’expérience. Il y a également les phases de pré lancement qui permettent de détecter les bugs plus tôt. Et enfin, Google encourage les développeurs à tenir compte des avis laissés par les utilisateurs sur le Play Store. « En se concentrant sur la qualité et la performance de votre application, vous trouverez plus de succès sur Google Play », indique la firme.