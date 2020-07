Google réinvente le e-commerce en lançant aujourd’hui Shoploop

Aujourd’hui, Google inaugure une nouvelle façon de vendre des produits en ligne en présentant Shoploop. Cette plateforme vidéo interactive permet de présenter de nombreux produits aux consommateurs pour les inciter à les acheter. Ce processus ressemble à ce que l’on connaît avec Amazon Live.

Comme Amazon Live est la version Téléachat de Twitch, Shoploop suit ce même modèle en devenant le YouTube dédié à la vente. Lax Poojary, directeur général de Shoploop, a écrit dans un article de blog que cette solution permet aux consommateurs de se faire une idée réelle de ce qu’ils achètent sans avoir à se rendre dans un magasin physique.

Shoploop opte pour un format vidéo limité à 90 secondes, ce qui pousse les créateurs de contenu à être très persuasifs en ce court laps de temps. Dans son article, Google explique que les catégories liées à la beauté seront les premières à inaugurer la plateforme.

Une nouvelle façon de faire des achats en ligne.

Côté client, Shoploop permet d’enregistrer un produit pour l’acheter plus tard ou passer directement à la caisse sur le site web du commerçant. Il est également possible de suivre les créateurs et de partager leur contenu.

Voici comment Google décrit ce nouveau service : « L’expérience sur Shoploop est plus interactive que le simple défilement d’images, de titres et de descriptions sur un site de commerce électronique traditionnel. Toutes les vidéos de Shoploop ont une durée inférieure à 90 secondes et vous permettent de découvrir de nouveaux produits de manière divertissante, que vous souhaitiez essayer des autocollants pour ongles à domicile, raviver vos cheveux du deuxième jour ou obtenir un correcteur qui couvre entièrement vos cheveux. »

Shoploop est en ligne depuis aujourd’hui, bien qu’il ne soit disponible que sur mobile. Google dit qu’il est en train de travailler sur une version desktop, qui sera bientôt lancée.