Amazon Influencer intègre désormais les streamers

Le programme Amazon Influencer permet aux influenceurs de gagner de l’argent grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux en redirigeant leurs abonnés vers des produits Amazon. Jusqu’à présent, Amazon Influencer s’adressait aux influenceurs Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube.

Aujourd’hui, ce même programme s’étend désormais à un nouveau secteur : le live stream. Il est assez surprenant qu’Amazon Influencer n’ait pas adapté son programme aux streamers avant, sachant que la firme de Seattle détient le géant Twitch. Cependant, lors de cette annonce, l’entreprise de Jeff Bezos n’évoque pas Twitch, mais plutôt Amazon Live. Ce service pas encore accessible en France est une sorte de Twitch entièrement basé sur le placement de produits.

Une nouvelle façon de rendre la vente divertissante.

Lorsque l’on se rend sur Amazon Live, on peut accéder à des centaines d’émissions en direct qui parlent de produits disponibles sur la plateforme. Il existe différentes catégories, que ce soit fitness, animaux, beauté, et bien plus encore. Une sorte de Téléachat 2.0.

Munira Rahemtulla, directrice d’Amazon Live, détaille dans un communiqué : « Nous nous efforçons d’offrir aux clients des expériences d’achat amusantes et interactives, tout en aidant les personnes d’influence à développer leurs activités sur Amazon. Nous sommes ravis de présenter l’application Amazon Live Creator aux influenceurs et nous sommes impatients de voir ce qu’ils vont créer pour les clients d’Amazon ».

Avec l’ajout d’Amazon Live au programme Influencer, la plateforme permet aux créateurs de contenus issus de cette nouvelle affiliation d’apparaître à la Une sur la plateforme. Par ailleurs, plus leurs communautés grandissent, plus les influenceurs seront mis en avant.

Depuis maintenant 9 mois, le programme Amazon Influencer est disponible en France, toutefois, nous n’avons toujours pas accès à une version française de Amazon Live. À l’avenir ce programme pourrait également s’adresser à de nouvelles plateformes comme TikTok, à moins que les États-Unis et Amazon finissent par bannir définitivement cette application.