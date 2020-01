Google Search veut-il que l’on confonde ses publicités avec les résultats naturels ?

Il y a plus d’une semaine, Google a annoncé le déploiement d’un nouveau design pour les résultats de son moteur de recherche. Le but officiel des modifications sur la façon dont le moteur de recherche affiche ses résultats est d’aider les utilisateurs à comprendre d’où vient une information, à mieux comprendre ces résultats et à mieux décider lors du choix du site web à explorer. Pour cela, Google met en avant la marque et le logo des sites. On notera également que depuis l’année dernière, Google affiche ses résultats de recherche de cette manière sur mobile.

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Google voudrait-il qu’on clique plus sur ses publicités ?

Quelques semaines après le début du déploiement de ce changement de design sur la version pour ordinateur de Google, les critiques commencent à fuser de partout.

Non seulement certaines personnes préfèrent l’ancien affichage, jugé plus simple sans les logos de sites, mais Google est également accusé d’implicitement encourager les utilisateurs du moteur de recherche à cliquer plus souvent sur les publicités (qui génèrent des revenus).

Pourquoi ? Avec le nouveau design, sur la version anglophone, il est plus difficile de faire la distinction entre une publicité et un résultat naturel. Bien entendu, ces publicités sont accompagnées d’une étiquette « Ad ». Mais celle-ci peut facilement être confondue avec les logos de sites web.

I would argue there is now no visual distinction between ads and results. There is still, technically, *labelling*, but it's hard to escape the conclusion that it is supposed to be difficult to spot at a glance where the adverts end. pic.twitter.com/qjUmisbLER — hern (@alexhern) January 23, 2020

Et certains pensent que cela a été intentionnel, surtout que durant des années, Google n’a cessé de rendre ses publicités discrètes. Le site Search Engine Land a publié une infographie qui montre l’historique du design des publicités Google. En 2013, par exemple, Google a décidé de ne plus mettre de fond coloré sous ces publicités, alors que celles-ci permettaient de distinguer clairement les pubs des résultats de recherche naturelle. Et avant 2013, la firme n’a cessé de changer la couleur de ce fond pour que celui-ci soit plus discret.

Ci-dessous, vous avez également une infographie qui montre comment les publicités Google ont évolué entre 2007 et 2016.

Color fade: A history of Google ad labeling in search results https://t.co/guo3jc4kwz pic.twitter.com/LMYqhmgfyE — Ginny Marvin (@GinnyMarvin) July 25, 2016

On notera cependant que la confusion est moins importante en France puisque les publicités du moteur de recherche portent une étiquette « Annonce », qui est plus voyante que celle utilisée sur la version anglophone.