Google Stadia Connect : Suivez toutes les annonces en direct 🔴

Alors que tout le monde attendait Google Ă l’E3 2019 pour y dĂ©voiler de nombreuses informations sur Stadia, le gĂ©ant amĂ©ricain a annoncĂ© qu’il n’y participerait pas. Dès cette annonce, de nombreuses personnes pensaient que Google avait Ă©tĂ© trop gourmand et confiant lors de sa première confĂ©rence en mars 2019. En rĂ©alitĂ©, Google souhaitait simplement couper l’herbe sous le pied de l’E3 en annonçant une confĂ©rence deux jours avant le dĂ©but de la grande semaine gaming en Californie ! Google devrait ainsi y dĂ©voiler le prix, la date de lancement officielle et les premiers jeux du service ! Suivons cela dès maintenant !

Google Stadia Connect #01 – Le direct

18h00 – DĂ©but de la confĂ©rence

18h03 – Phil Harrison, PDG de Google parle de Stadia et des envies de rassembler tout le monde, sur n’importe quel support (PC, TV, smartphones, tablettes…). Il rappelle qu’il n’y aura pas de tĂ©lĂ©chargements, pas d’installation, aucune console requise…

18h04 – PrĂ©sentation du premier jeu Google Stadia avec Baldurs Gates III ! Malheureusement, aucune image de gameplay pour le jeu, simplement une cinĂ©matique, sans date de sortie.

18h06 – Après une petite interview du studio derrière Baldures Gates III, Phil Harrison est de retour, et prĂ©cise qu’il faudra 35MB/s pour pouvoir profiter des jeux en 4K et 60FPS. La bande passante s’adaptera Ă votre dĂ©bit. Ainsi, si vous n’avez que 5MB/s vous allez pouvoir jouer en 720p. Phil Harrison rappelle que Google a les capacitĂ©s, ils sont prĂŞts pour nous proposer du jeu en streaming.Â

18h09 – Comme les leaks l’annonçaient, Google dĂ©taille le matĂ©riel Ă avoir pour jouer. Une manette Stadia est conseillĂ©e, mais pas obligatoire (une autre peut faire l’affaire). Le matĂ©riel obligatoire est donc une TV et un Chromecast Ultra. Il sera possible d’y accĂ©der depuis le navigateur Chrome sur n’importe quel ordinateur ainsi que sur les smartphones Google Pixel 3 et Pixel 3a ou la tablette Pixel Slate. Jusqu’Ă 10MB/s vous serez en 720p. Jusqu’Ă 35Mb/s vous serez en 1080p et au-delĂ de 35MB/s vous serez en 4K !

18h11 – Ghost Recon Wildlands (Ubisoft) est officiellement annoncĂ© sur Google Stadia ! Ainsi que Gylt qui est un jeu de survival-horror dĂ©veloppĂ© par Tequile Games ! Puis, cela s’enchaĂ®ne avec Get Packed, un jeu en coopĂ©ration qui semble bien sympa ! Et The Division 2 (Ubisoft).

18h17 – Il est temps de parler du prix ! Le programme Google Stadia Pro devrait ĂŞtre lancĂ© Ă 9,99$ (soit 9,99€ en France). La version « Fondateur » est d’ores et dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande pour 129€ ! La France fait ainsi partie des 14 pays de lancement !

18h20 – Destiny 2 est annoncĂ© sur Google Stadia. L’extension de Destiny 2 sur la lune est Ă©galement confirmĂ©e en exclusivitĂ© mondiale. Le final montre le jeu sur tous les supports possible avec Stadia.

18h22 – Stadia Base est officialisĂ© en abonnement gratuit avec une sortie en 2020.

18h25 – Google balance les nombreux partenaires de Stadia et de nombreux jeux disponibles dans les prochains mois avec au programme :

DRAGON BALL XENOVERSE 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Baldur’s Gate 3

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

18h27 – Fin de la confĂ©rence, la date de sortie n’est donc pas donnĂ©e aujourd’hui.

Résumé des deux offres :

Google Stadia Pro :

Prix : 9,99€ / mois

RĂ©solution : 4K

FPS : 60

Son : son surround 5.1

Achetez des jeux Ă tout moment :Â oui

Jeux supplĂ©mentaires gratuits commercialisĂ©s rĂ©gulièrement : oui, Ă commencer par Destiny 2, l’ensemble des extensions existantes, Shadowkeep et l’abonnement annuel

Remises exclusives Stadia Pro sur certains achats de jeux :Â oui

Google Stadia Base : (Disponible en 2020)

Prix : Gratuit

RĂ©solution : 1080p

FPS : 60

Son : stéréo

Achetez des jeux Ă tout moment :Â oui

Jeux supplémentaires gratuits commercialisés régulièrement : non

Remises exclusives Stadia Pro sur certains achats de jeux : non

Google Stadia Connect : Les infos leak avant la conférence !

Mauvais plan pour Google qui voit toutes les informations importantes de sa confĂ©rence Ă©vĂ©nement fuiter Ă deux heures du coup d’envoi ! Ainsi, nous venons d’apprendre par l’intermĂ©diaire du site canadien La Presse (les infos qui ont Ă©tĂ© supprimĂ©es depuis) toutes les dernières informations manquantes !

Google Stadia : Lancement en novembre 2019

Lors de sa première conférence, Google annonçait une sortie mondiale en 2019. Le géant américain sera dans les temps puisque son service est prévu pour novembre 2019 (jour encore non défini) dans plus de 14 pays ! Pour le moment, nous ne savons pas si la France sera présente dans la première liste.

Google Stadia proposera un abonnement GRATUIT : Stadia Base ! Mais… Pour ce prix, vous serez bridĂ© Ă une rĂ©solution de 1080p. De plus, l’ensemble des jeux devront ĂŞtre achetĂ©s. Ainsi, on a encore du mal Ă comprendre l’intĂ©rĂŞt de cette offre.

Stadia proposera également un abonnement payant nommé « Stadia Pro ». Le prix serait de 11,99 dollars canadiens. On peut donc miser sur une formule à 12€. Pour ce prix, vous aurez accès à un large choix de jeux ! Cependant, les jeux les plus récents devront être achetés. Une fois achetés ils vous appartiendront pour toujours, même si vous arrêtez votre abonnement. De plus, avec la formule « Pro » vous aurez droit à une image en 4K et 60FPS !

Tout de suite après la conférence, Google devrait proposer une « édition fondateur » en précommande (179 dollars canadiens). Dans ce pack, vous aurez droit à une manette Google Stadia, un Chromecast Ultra, le jeu Destiny 2 et trois mois d’abonnement.

Lors de son lancement, Stadia devrait proposer une liste de 31 jeux. Parmi les jeux, six de l’Ă©diteur français Ubisoft (Assassin’s Creed Odyssey et The Division 2 dĂ©jĂ confirmĂ©s). Trois jeux Square Enix (la trilogie Tomb Raider), un jeu Bethesda (Doom) et un jeu Activision (Destiny 2).

-> Si vous optez pour l’abonnement gratuit Stadia Base, il faudra compter sur une connexion avec un dĂ©bit descendant de 10 Mb/s.

-> Si vous comptez prendre l’abonnement payant Stadia Pro, alors il faudra compter sur une connexion avec un dĂ©bit descendant de 35 Mb/s.

Pour les deux offres, il faudra absolument avoir un débit ascendant de 1 Mb/s qui sera exigé.

Lors de son lancement, un Chromecast Ultra, un téléviseur et une manette Stadia seront obligatoires pour profiter du service de cloud gaming. Dès 2020, il sera possible d’y accéder depuis le navigateur Chrome sur n’importe quel ordinateur ainsi que sur les smartphones Google Pixel 3 et Pixel 3a ou la tablette Pixel Slate.

VoilĂ pour les premiers leaks concernant la confĂ©rence Google Stadia. Rendez-vous maintenant Ă 18h pour suivre tout cela en live et voir si les informations sont vraies ou s’il manque certaines choses !