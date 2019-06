Google Stadia n’est pas un « Netflix du gaming », mais aura quelques jeux gratuits

Il y a quelques jours, juste avant le lancement de l’E3, Google a organisé une séance d’information sur YouTube afin de donner quelques informations sur sa plateforme de cloud gaming Stadia. Stadia sera disponible au mois de novembre et inclura une offre payante « Pro » qui permettra de jouer en 4K. Mais la plateforme sera également accessible gratuitement, avec l’offre de base qui sera limitée à la résolution 1080p.

Dans tous les cas, les joueurs devront également acheter les jeux (sauf pour les titres offerts régulièrement aux abonnés Pro) si ceux-ci ne sont pas gratuits. La bonne nouvelle, c’est que des jeux gratuits – il y en aura. Comme le rapporte nos confrères de 9to5Google, durant une interview diffusée pendant l’E3, Phil Harrison, le patron de Stadia, a indiqué que la plateforme inclura des jeux free-to-play (des jeux gratuits, mais qui peuvent inclure des éléments payants).

Un abonnement « à la Netflix » ?

Mais en plus du modèle free-to-play, un autre modèle, encore plus intéressant, pourrait arriver sur la plateforme Stadia : des abonnements proposés par les éditeurs de jeux vidéo. Bien évidemment, ce modèle n’est pas fait pour tous les éditeurs. En revanche, Phil Harrison pense que cela devrait intéresser ceux qui ont les plus importants catalogues de jeux vidéo.

Pour rappel, la France fait partie des pays où Stadia sera disponible. Dans un premier temps, Google lancera l’offre « Pro » payante au mois de novembre. Puis, la version gratuite, limitée à 1080p, sera disponible en 2020.