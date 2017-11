Google travaille-t-il sur un smartphone YouTube Edition ?

Selon Android Authority, Google aurait mené un sondage pour savoir si les internautes seraient intéressés par un smartphone « YouTube Edition » avec des configurations et des fonctionnalités logicielles optimisées pour la consommation de vidéos sur la plateforme. Mais pour le moment, il ne s’agit que d’une idée de produit et les pincettes sont donc de rigueur.

Un smartphone spécialement développé pour les utilisateurs de YouTube ? C’est l’une des idées que Google aurait eues pour l’un de ses futurs produits.

Selon Android Authority, des internautes auraient reçu un sondage de Google concernant cette idée.

En plus de révéler l’idée, le sondage donne également quelques détails.

Celui-ci décrit par exemple des fonctionnalités logicielles exclusives comme YouTwist, qui permettrait de faire une rotation en mode paysage sur l’écran d’accueil, et d’accéder à une grille de suggestion de vidéos. Le mobile YouTube Edition imaginé par Google aurait également un bouton physique qui permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à l’application, et de filmer des vidéos. Une autre fonctionnalité, appelée Creator Connect, permettrait aux utilisateurs de se connecter rapidement avec leurs youtubeurs préférés. Une maquette est même disponible sur le sondage.

En ce qui concerne les caractéristiques, Google songerait à proposer un produit de gamme intermédiaire, et un prix variant en fonction de la mémoire disponible, mais ne dépassant pas les 400 dollars.

Et le mobile serait accompagné d’une offre incluant 10 Go de données offertes par mois durant la première année.

Un tel mobile vous intéresserait-il ? En tout cas, il est important de noter que pour le moment, il ne s’agit que d’une idée et qu’il est fort possible qu’un téléphone Android « YouTube Edition » ne voit jamais le jour. Et même si Google va plus loin, il est aussi fort probable que l’offre finale soit différente de celle décrite dans le sondage.