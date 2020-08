Google va indiquer sur quelle chaine TV est diffusé un évènement sportif

C’est une question vieille comme le sport à la télévision, et qui jusqu’à présent ne trouvait pas de réponse simple et directe. Avec cette nouvelle fonctionnalité de Google, cela pourrait bien changer prochainement.

Le moteur de recherche vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité, qui fournit directement la (ou les) chaine(s) de TV qui diffuse un évènement sportif, avec bien sûr l’horaire. La requête peut se faire en langage naturel, de type « Où regarder OL – Bayern de Munich », et Google affiche directement un tableau avec une liste des chaines diffusant la rencontre.

D’autre part, toujours dans le domaine du sport, il sera également possible de trouver des options de télévision en direct en recherchant un équipe donnée ou des informations sur un match. Par exemple, si vous recherchez « match de l’OL », on obtiendra toutes les informations habituelles sur le jour du match, comme les scores en direct, les meilleurs articles et les classements, avec en plus désormais un nouveau bouton « En direct » qui montre les options de télévision en direct dans sa région.

Google, votre nouveau magazine télé

Google en profite pour améliorer ses fonctionnalités de magazine TV en aidant les internautes à trouver des émissions et films. À partir de cette semaine, le moteur de recherche complète cette fonction en ajoutant des carrousels de contenus en direct provenant des fournisseurs de services de câble et de radiodiffusion. Ces recommandations afficheront notamment le contenu en direct.

Lorsque vous recherchez des éléments comme « ce qu’il faut regarder » ou « les bonnes émissions à regarder » sur votre mobile, vous aurez désormais une visibilité à la fois sur les émissions en streaming et en direct. Notre carrousel « On TV now » vous montre les programmes diffusés sur plusieurs chaînes en cours de diffusion, tandis que « On TV later » vous donne des recommandations pour les futurs programmes.

Notez que, comme il est de coutume avec Google, ces fonctionnalités sont d’abord disponibles uniquement pour le marché américain, et limitées en ce qui concerne le sport à une sélection de compétitions et ligues (MLB, NBA…). Mais il fait peu de doute qu’elles seront très probablement étendues à d’autres régions du monde dans les prochaines semaines ou prochains mois.