Google va présenter officiellement Android O ce soir

Google va dévoiler officiellement ce soir Android 8.0. Cette annonce coïncide avec l’éclipse solaire totale qui va traverser le continent nord-américain et va enfin permettre de savoir ce qui se cache derrière le nom de code Android O.

Ce lundi, le soleil a rendez-vous avec la lune du côté des États-Unis et cette rencontre devrait nous apporter « quelque chose de sucré », c’est en tout cas ce qu’indique Google via son compte Twitter Android.

When the ☀ & 🌜 meet, they bring something sweet. Join the #AndroidO livestream tomorrow at 2:40 ET: https://t.co/7nslzmxar3 #Eclipse2017 pic.twitter.com/Ck3Teo52QF

— Android (@Android) August 20, 2017