Google veut simplifier les URL sur Chrome, une idée qui inquiète

En septembre dernier, Chrome 69 n’avait finalement pas tronqué les adresses URL des pages de son navigateur web. La volonté de Google, dans l’optique de simplifier l’affichage, n’avait pas été partagée par les utilisateurs de la plateforme, ni même par les développeurs. Presque un an après la mise à jour, Google vient à nouveau de communiquer sur cette volonté de « simplification » de la barre d’adresse.

L’information a notamment été relayée par nos confrères de TechRepublic, depuis un post mis en ligne sur le blog de Google Chrome. La mise à jour prévue pour l’arrivée de Chrome 76 (découvrez ici ses nouveautés) serait déjà en cours de déploiement sur les ordinateurs et appareils mobiles. Une information qui devrait à nouveau s’attirer les critiques, on vous explique pourquoi.

« L’équipe Chrome attache beaucoup d’importance à la simplicité, à la convivialité et à la sécurité des surfaces d’interface utilisateur », déclarait Emily Schechter, la responsable produits à la sécurité de Chrome. Une volonté qui se traduirait donc par la simplification de l’affichage de la barre d’adresse, « pour rendre les URL plus faciles à lire et à comprendre, et pour supprimer les distractions du domaine enregistrable » s’exprimait-elle, avant d’ajouter qu’ils allaient donc « masquer les composants d’URL qui ne sont pas pertinents pour la plupart des utilisateurs de Chrome ».

En d’autres termes, l’actuelle barre d’adresse ne devrait plus être affichée avec le sous domaine « www » ainsi que le préfixe « https ». Un point qui, il est vrai, ne devrait poser aucun problème à la plupart d’entre nous. Pourtant, certains continuent de s’en inquiéter, estimant que cela pose une question sur la sécurité du web.

Si le lot de critiques qu’avait reçues Chrome en septembre dernier avait contraint Google à faire machine arrière, c’était avant tout pour une raison sécuritaire. Pour une partie des utilisateurs et des développeurs, cacher une partie de l’URL d’une page web masquerait des éléments cruciaux sur la nature du site, sur ses informations et leur exactitude.

Les opposants à cette mise à jour évoquent notamment la disparition du « https », permettant de visualiser rapidement si un site est sécurisé selon Google, grâce à la présence du « S », alors que certains sites se trouvent toujours en « http ». En février dernier, Google avait déjà cherché une réponse à ce problème en ajoutant une mention « Non sécurisé » à la page, lorsque le site se trouve en « http ».

🔐⚠️ The moment we’ve all been waiting for! Chrome will mark all HTTP sites as « Not secure » in July 2018. 🔐⚠️https://t.co/2eV4GuEa2y

— emily schechter (@emschec) 8 février 2018