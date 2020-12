GPD Win3 : c’est quoi cette nouvelle console portable surpuissante (sous Windows 10) ?

Une nouvelle campagne de financement participatif sur Indiegogo permet à ceux qui le souhaitent de soutenir le projet GPD Win3. Il s’agit ici d’un mini-PC sous Windows 10, en forme de console portable. Un écran coulissant permet également de laisser accès à un clavier complet, un peu comme sur le Sony Vaio VGN-UX Series de 2006.

Un mini-PC sous Windows 10, en mode « console portable »

De son côté, la GPD Win3 va disposer d’un écran de 5,5″ en qualité HD 720p. La machine sera animée par un processeur Core i5 ou Core i7 de 11ème génération, avec pas moins de 16 Go de DDR4 et la possibilité d’opter pour un SSD de 1 To. WiFi 6, Bluetooth 5.0 et support microSD sont également de la partie.

Pensée comme une console portable, la GPD Win3 dispose donc de deux sticks analogiques situés de part et d’autre de l’écran, mais aussi d’une croix directionnelle, de quatre bouton principaux en façade, d’un capteur d’empreinte, sans oublier les indispensables boutons R1/R2 et L1/L2 sur les tranches. Le tout dispose également d’un système de ventilation, sans oublier un port USB, une prise casque et un micro intégré.

Les jeux pourront être joués directement sur l’écran de la machine (en 720p donc), mais on pourra aussi relier la GPD Win3 à un écran via une prise HDMI, via un dock dédié. Ce dernier permettra également de brancher un câble Ethernet, et ajoutera un port USB Type-C et trois ports USB-A.

Une machine plutôt aguicheuse donc, qui promet de faire tourner la plupart des AAA en 60 fps (et au-delà), mais qui nécessitera toutefois de débourser pas moins de 799 dollars. Reste à savoir maintenant si les « backers » seront au rendez-vous ou non…