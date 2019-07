Grâce à ce processeur, vous serez peut-être enfin tenté par les smartphones low cost

À partir de maintenant, la plupart des prochains smartphones low cost, dont les prix avoisinent les 100 euros, seront plus performants et pourront proposer des fonctionnalités tels que les paiements par NFC, la résolution HD+ ou encore les doubles APN sur le dos (avec la possibilité d’utiliser un zoom optique et de filmer en Full HD).

En effet, la société Qualcomm, l’un des principaux fournisseurs de SoC et de processeurs pour les smartphones, vient de lancer sa nouvelle plateforme mobile Qualcomm 215.

Avec ce composant essentiel, les smartphones les plus abordables auront une architecture 64 bit, 50 % de performances en plus par rapport à la précédente génération et une hausse de 28 % sur les performances pour les jeux vidéo.

Cela est possible grâce à un processeur à 4 cœurs ARM Cortex-A53 et à un processeur graphique 308 GPU.

Et avec l’arrivée de la technologie Quick Charge, la vitesse de recharge de la batterie peut augmenter de 75 %.

De meilleurs smartphones d’entrée de gamme

Si tout cela peut sembler ordinaire, il faut savoir que jusqu’à présent, beaucoup de fonctionnalités qui sont la norme sur les appareils haut de gamme ou milieu de gamme n’étaient pas disponibles sur les appareils les plus abordables.

Néanmoins, avec le SoC Qualcomm 215, ces smartphones pourront se rapprocher de ces appareils plus chers. De ce fait, les usages pourraient changer, en particulier dans les pays émergents où les smartphones à moins de 100 euros sont très populaires.

Dans les pays d’Europe ou d’Amérique du Nord, ces mobiles low cost pourraient intéresser plus de personnes à partir du moment où ceux-ci auront enfin certaines fonctionnalités telles que les paiements par NFC, ou de meilleurs appareils photo.

En même temps, Google a déjà optimisé le système d’exploitation Android ainsi que ses applications pour ces appareils, ce qui fait que sur le plan logiciel, on peut avoir une meilleure expérience.