Grâce à Google, vous pouvez désormais savoir si vous chantez comme Freddie Mercury

Et Google lança… The Freddie Meter !

Il a récemment été au coeur d’un biopic qui a valu un oscar à son interprète, Rami Malek, Freddie Mercury reste aujourd’hui encore l’un des chanteurs les plus impressionnants dans l’histoire de la musique et Queen représente aujourd’hui encore un groupe très apprécié de nombreux fans. Du côté de chez Google et de The Mercury Phoenix Trust, on explique : « Les gens adorent chanter avec Freddie Mercury, mais pouvez-vous chanter comme Freddie ? Pour le savoir, on a mis au point un petit challenge vocal, boosté à l’IA. »

Un outil baptisé « The Freddie Meter », qui va se charger d’analyser la voix de l’utilisateur, et déterminer à quel point cette dernière colle à celle de Freddie Mercury. L’IA du système se charge d’analyser le timbre de la voix, mais aussi la hauteur ou encore le sens de la mélodie. A noter que le test est réalisable sur PC, mais également depuis un smartphone.

Quatre chansons au choix

Concrètement, le système demande à l’utilisateur de chanter la chanson de son choix parmi quatre hits de Queen à savoir Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody et enfin Somebody to Love, reprise d’ailleurs avec talent par George Michael lors du Freddie Mercury Tribute Concert en 1992.

Après avoir analysé les données vocales de l’utilisateur, le système de charger de chiffrer, en pourcentage, la ressemblance (ou non) avec la voix de Freddie Mercury. De quoi briser quelques espoirs…

Pour ceux qui veulent savoir enfin si, oui ou non, leur voix est identique à celle de l’emblématique chanteur du groupe Queen, direction cette adresse. Google précise que les données audio enregistrées ne sont pas stockées sur le moindre serveur, aucun souci (a priori) côté respect de la vie privée donc. A noter qu’en plus de changer, le système permet également à ceux qui le souhaitent d’être filmés durant leur performance.