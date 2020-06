Grâce à la recharge rapide 100W, les smartphones passeront de 0 % à 100 % en un temps record

Aujourd’hui, aucun constructeur ne se démarque vraiment en ce qui concerne les batteries. Et à défaut d’une technologie révolutionnaire qui permettrait de stocker plus d’énergie sans occuper plus d’espace, les marques optimisent la vitesse de charge. Dans ce domaine, les constructeurs chinois sont assez en avance. Par exemple, grâce à la recharge à 50W, le Mi 10 Pro de Xiaomi peut être chargé à 100 % en 45 minutes. Mais actuellement, les constructeurs étudient déjà la possibilité d’utiliser une charge rapide à 100 W, qui permettrait de charger certains modèles à 100 % en une vingtaine de minutes.

Et visiblement, les premiers modèles utilisant cette technologie de charge ultrarapide pourraient débarquer en 2021. En tout cas, c’est ce qui est indiqué dans un article publié par Android Authority, qui relaie une information provenant de « Digital Chat Station », une source sur le réseau social chinois Weibo.

Celui-ci indique que trois des quatre principales marques de smartphones spécialisées dans le gaming s’apprêteraient à proposer des appareils qui prendront en charge la recharge rapide à 100 W, au premier trimestre 2021. Si ces marques ne sont pas mentionnées, il pourrait s’agir d’Asus, de Xiaomi Black Shark, de Nubia Red Magic et de Vivo Iqoo. Sinon, la source relayée par Android Authority indique aussi qu’avec l’utilisation du prochain processeur de Qualcomm, le Snapdragon 875, la recharge rapide à 100 W ferait partie des principaux arguments que les constructeurs mettront en avant.

Une révolution ?

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une certaine réserve étant donné qu’elles ne sont pas officielles. Et comme nous l’évoquions plus haut, certains constructeurs étudient déjà la technologie de recharge à 100W, mais pour le moment, aucun n’a encore utilisé celle-ci sur un modèle commercial. Cela pourrait être dû au fait que certains problèmes techniques doivent encore être résolus avant que la recharge à 100W ne soit commercialisable.

En début d’année, nous relayions d’ailleurs une information selon laquelle la recharge rapide à 100W engendrerait des pertes de capacité plus élevées pour la batterie. Et ce serait la raison pour laquelle Xiaomi ne vend pas encore de modèle prenant en charge cette technologie.