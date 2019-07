Gran Turismo 7 est en développement sur PS5 avec du changement au programme et de la VR !

C’est au cours d’une interview pour le site GT Planet, que Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation avec Polyphony Digital (en 1996), a donné quelques détails sur l’avenir de la franchise. On apprend ainsi que Gran Turismo 7 est actuellement en cours de développement, pour la PS5, avec de la VR, et un objectif de mêler du « passé, présent et du futur » dans ce nouvel opus. Enfin le retour du digne Gran Turismo ?

Gran Turismo 7 – La suite tant attendue ?

S’il y’a bien un opus qui a pu marquer l’histoire de PlayStation, c’est Gran Turismo 4 avec son mode carrière incroyable, son réalisme bluffant et son contenu gigantesque. Après, la série Gran Turismo a légèrement stagné, avec un cinquième opus qui a enchaîné les reports, pour un jeu final qui nous laissait un peu sur notre faim. Un Gran Turismo 6 qui est arrivé quant à lui beaucoup trop vite et qui ne proposait rien de bien nouveau.

Sur PS4, après un faux départ, Gran Turismo Sport revient en force, mais il s’adresse qu’à une partie des joueurs. Très orienté compétition en ligne, tout le monde n’adhère pas à cette formule. Et bien, il se pourrait que pour le prochain opus, les choses changent. Polyphony Digital et Kazunori Yamauchi, semblent conscient de tout cela, et pour le prochain opus, l’idée est d’apporter du neuf, mais de ne pas oublier la gloire passée ainsi que le succès actuel !

« Je pense que sur le plan des courses et de la physique, GT Sport est vraiment à la meilleure place que nous n’ayons jamais atteinte : nous sommes à un très bon niveau. De l’autre côté, évidemment, nous travaillons déjà sur le prochain Gran Turismo et le monde compétitif que nous avons réalisé grâce à GT Sport est quelque chose que j’ai toujours imaginé comme l’avenir de Gran Turismo. Maintenant, nous sommes capables de le faire […] Je ne joue normalement pas aux anciens Gran Turismo. Mais depuis que je fais des déplacements dans le monde entier, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent tous m’apporter leur GT2 ou GT3 et je suis là, « Attendez, mais vous aviez quel âge quand ces jeux sont sortis ? » Du coup, j’ai eu l’opportunité d’y rejouer récemment et j’ai été surpris de voir à quel point je les avais oubliés ! […] Cela me donne des pistes et des indices sur les choses que nous devons nous assurer de faire à l’avenir. Je pense que le prochain jeu que nous allons faire sera une combinaison du passé, du présent et du futur : une forme complète de Gran Turismo. […] La première chose qui va être affectée par le surplus de puissance est la VR. Je ne pense pas qu’il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. J’aime beaucoup la réalité virtuelle. Je crois en ses possibilités et c’est très adapté aux jeux de course.

La VR dépend vraiment de l’évolution du GPU, de sa puissance et du hardware utilisé« – Kazunori Yamauchi