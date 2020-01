Green Lantern : la série HBO Max se dévoile

C’est le personnage qui est pour l’instant resté oublié dans la Justice League. Les fans de Green Lantern n’ont pas pu voir Hal Jordan depuis le film avec Ryan Reynold en 2011. Il n’a pas été retenu dans les films du DC Extended Universe ni, par la CW au sein de l’Arrowverse. Bref, le Green Latern restait loin des radars. Bonne nouvelle, on sait depuis plusieurs mois que les choses sont en train de changer avec un projet porté par DC Comics et HBO Max.

Quels personnages dans Green Lantern ?

C’est Sarah Aubrey, une des responsables de HBO Max qui s’est confiée à The Wrap sur la série annoncée. On devrait donc avoir une histoire sur les origines de… deux Green Lantern. La série se déroulera à deux époques en même temps et parlera de deux Green Lantern importants dans l’histoire de la Terre. La série devrait aussi compter sur le personnage de Sinestro, un ancien Green Lantern devenu renégat. Il avait été joué par Mark Strong dans le film de 2011.

Une annonce qui aurait tendance à confirmer que HBO veut vraiment mettre le paquet sur cette adaptation puisque l’on se retrouverait avec potentiellement trois personnages majeurs. Reste à savoir qui seront les Chevaliers d’Emeraude retenus par HBO : Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz ou encore Jessica Cruz font partie des noms qui circulent dans les médias américains. Cela devrait, selon annonces, être la série DC la plus chère jamais produite. Aucune date de sortie n’a encore été annoncé.

Pour ne rien arranger, un film Green Lantern Corps, évoqué depuis plusieurs années, serait toujours dans les cartons. Un script devait initialement être présenté en fin d’année 2019, mais rien n’a été communiqué depuis. Il va falloir rester patients.