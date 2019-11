DC Comics : pourquoi la série Green Lantern a-t-elle été aussi longue à arriver ?

Les fans de DC Comics le savent. Il manque quelque chose du côté du défunt DCEU. Aux côtés d’Aquaman, Superman, Wonder Woman, Batman, Flash et Cyborg, le Green Lantern manque tristement à l’appel. Alors que l’on a eu le droit à des programmes comme Titans (diffusé sur Netflix) et que de nombreux autres sont en projet, Green Lantern va enfin avoir le droit à son heure de gloire sur HBO Max. Mais pourquoi une telle attente ?

Green Lantern, un personnage complexe à adapter

Soyons honnêtes, le film de Green Lantern, sorti en 20101 est du genre que l’on voudrait oublier. Même Ryan Reynolds qui a désormais explosé avec Deadpool, a jugé que les ratés étaient trop nombreux.

Du côté des comics, Green Lantern est sorti pour la première fois en 1940, avec de multiples incarnations au fil des années. Entre la Justice League et le Green Lantern Corps, il possède des univers très riches à sa disposition pour une éventuelle adaptation.

D’ailleurs, quand on pense à la quantité de spinoffs sur les différents personnages, le fait que ni Green Lantern, ni le Corps n’ait fait l’objet d’une adaptation a quelque chose de très étrange. Dans l’Arrowverse, on a eu le droit à quelques légères allusions sur le sujet, mais qui ne se sont jamais matérialisées.

Pourquoi donc ? Sans doute à cause de la nature des pouvoirs du Green Lantern. La possibilité de créer à peu près n’importe quoi, aurait de sérieuses contraintes du côté budgétaire. Cela a eu de quoi refroidir ceux qui auraient pu être intéressés par le passé. HBO Max semble désormais disposé à mettre de l’argent sur la table, avec de très grandes ambitions. Il ne reste plus qu’à espérer que ce ne soit pas un incroyable raté. Le cas échéant, Hal Jordan retournera sans doute dans les abysses de la pop-culture pour une autre décennie.