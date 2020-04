GTA 6 est officiellement en développement, mais il n’est pas prêt d’arriver

C’est une annonce que la plupart des joueurs de la planète entière attendaient impatiemment. C’est désormais une réalité, GTA 6 est en développement et le jeu sera la prochaine grosse production de Rockstar Games. Hélas, ce n’est pas l’annonce que tout le monde attendait. Il y a déjà beaucoup d’inquiétudes autour de cette nouvelle production qui ne serait pas prêt d’arriver. En parallèle, nous apprenons que les conditions de travail du côté des studios de « la firme étoilée » semblent s’améliorer de mois en mois.

GTA 6 – Un jeu au début de son développement ?

C’est donc officiel, c’est au cours d’un long dossier du journaliste Jason Schreier (qui vient justement de quitter ses fonctions), que nous apprenons via une déclaration officielle de Rockstar Games, que leur prochain gros projet est actuellement en cours de production. Et par « prochain gros projet », la firme étoilée précise qu’il s’agit du prochain chapitre de la saga Grand Theft Auto. Une déclaration qui devrait réjouir les joueurs de la planète entière. Pourtant, cette déclaration inquiète de nombreux joueurs. En effet, dans ce même dossier et dans cette même déclaration, Rockstar précise que ce prochain GTA devrait être de « taille modeste » (mais qui, selon les normes de Rockstar, serait toujours un grand jeu) qui serait continuellement alimenté de nouveau contenu. Mais pourquoi un tel changement ? Et pourquoi un développement si jeune ?

Depuis février 2020, les choses semblent beaucoup évoluer dans les rangs de Rockstar Games, depuis le départ de son co-fondateur Dan Houser. D’importants changements sont en train de s’opérer au sein des différents studios de Rockstar. L’entreprise compte 10 studios à travers le monde avec quelque 2000 employés. En octobre 2018, juste avant la sortie de Red Dead Redemption II, Rockstar Games avait été épinglé par ce même Jason Schreier pour de gros problèmes au niveau des conditions de travail. Depuis un an et demi, les choses seraient en train de grandement s’améliorer au point de ralentir la cadence de développement des jeux.

Rockstar Games : De gros changements dans les rangs

« Nous prévoyons des horaires flexibles pour les développeurs des studios Rockstar, de la Californie et au Royaume-Uni ; formation en gestion et en leadership ; sondages anonymes pour recueillir les commentaires des employés ; des mises à jour régulières sur les futurs jeux et mises à jour de l’entreprise ; et une meilleure communication tout autour de nos studios. […] Nous avons pris des mesures conscientes pour améliorer notre approche du développement de jeux afin de réduire le besoin d’heures supplémentaires. Nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine et continuerons de prendre des mesures afin de pouvoir prédire et planifier plus précisément les jeux et les DLC d’une manière plus durable, mais qui nous donne toujours la flexibilité créative d’itérer sur des projets incroyablement ambitieux et jeux complexes que nous faisons ».

Ces mots sont signés Jennifer Kolbe, productrice chez Rockstar Games qui annonce de gros changements au sein du studio depuis quelques mois et pour les mois à venir. Une volonté pour Rockstar de proposer une meilleure qualité de vie et de meilleures conditions pour ses employés et ses développeurs. Dans une enquête de Kotaku il semblerait que les choses s’améliorent depuis plus d’un an et demi. C’est au total une quinzaine d’employés (qui sont toujours chez Rockstar ou qui sont partis depuis moins d’un an) qui témoignent et confirment les nouvelles mesures prises par la firme étoilée.

Cela semble être une culture plus saine dans l’ensemble. Nous verrons dans un an ou deux si je me tire les cheveux, mais il semble que nous allons dans la bonne direction pour être une entreprise de la taille que nous sommes.

Développeur anonyme de chez Rockstar Games

C’est comme s’il y avait une opération pour se débarrasser des mauvais œufs. Il y a encore de mauvais œufs autour, ne vous méprenez pas, mais on dirait que leurs jours sont comptés.

Développeur anonyme de chez Rockstar Games

Les changements ont été assez bons pour que je reste et leur donne une chance, mais voyons ce qui se passera lorsque les pressions de livrer un produit final deviendront réalité.

Développeur anonyme de chez Rockstar Games

Le problème avec Red Dead Redemption 2 n’était pas seulement une question de portée. La culture était très centrée sur l’idée que si vous ne faites pas d’heures supplémentaires, vous ne travaillez pas dur.

Développeur anonyme de chez Rockstar Games

J’aurai souhaité que vous soyez là [en 2018] pour entendre le soupir de soulagement mondial lorsque les gens ont appris que les heures supplémentaires devenaient facultatives.

Développeur anonyme de chez Rockstar Games

Une série de témoignages qui fait vraiment plaisir à lire. L’avenir semble radieux pour les équipes avec de meilleures conditions de travail. Mais qu’en est-il de l’avenir de l’entreprise Rockstar ?

GTA 6, un jeu qui inquiète déjà les fans ?

Depuis l’annonce d’un jeu à taille « modeste » qui sera continuellement alimenté de nouveaux contenus par l’intermédiaire de mises à jour au fil des mois, les joueurs ne cessent de s’inquiéter. En parallèle, Jason Schreier a également annoncé que le développement du jeu n’était qu’à son début. Ainsi, GTA 6 ne serait pas prêt d’arriver sur nos consoles. Une autre déclaration inquiétante lorsque l’on pense que GTA V fêtera en septembre ses 7 ans. De nombreux sites bien renseignés autour de l’actualité Rockstar Games ont confirmé que GTA 6 était bien en développement depuis 2015. Ainsi, pourquoi faire une telle déclaration ? Une déclaration confirmée par Rockstar dans l’article de Kotaku. Est-ce un nouveau signe d’alerte des conséquences du départ de Dan Houser ? Le jeu serait-il au début de son développement, tout simplement parce que ce dernier serait en train de repartir de zéro ? L’initiative de créer un jeu à taille « modeste » serait-elle pour pallier à ce nouveau départ à zéro pour ne pas sortir le jeu trop tard ? Rockstar pourrait-il abandonner l’idée d’un jeu comme nous avons l’habitude de les connaître pour un jeu encore plus axé sur le mode en ligne, comme ce fut le cas sur GTA V et GTA Online ?

Il est bien trop tôt pour confirmer ou démentir ce genre d’informations. Rockstar étant également un maître dans la communication, tout semble bien possible à ce jour. Le mieux est encore de patienter et d’attendre les informations officielles.