Rockstar Games (GTA, Red Dead) : Départ du vice-président Dan Houser

C’est un véritable tremblement de terre dans l’industrie du jeu vidéo. Il y a maintenant quelques minutes, Take Two Interactive, maison mère de la société Rockstar Games vient d’annoncer que son emblématique vice-président, mais également cofondateur Dan Houser allait quitter l’entreprise dès le 11 mars 2020. Une décision que personne n’avait vue venir et qui soulève beaucoup de questions.

Dan Houser quitte Rockstar Games

C’est donc avec son grand frère Sam, mais également Gary Foreman, Terry Donovan, et Jamie King que Dan Houser a fondé l’entreprise Rockstar Games le 27 décembre 1998. Et bien, après 22 ans de bons et loyaux services, l’homme quittera ses fonctions dès le 11 mars prochain. Cette annonce qui a eu l’effet d’une bombe a été annoncée par Take Two Interactive via un communiqué de presse officiel.

Après une longue pause au printemps 2019, Dan Houser, vice-président chez Rockstar Games, va quitter l’entreprise. Le dernier jour de Dan Houser sera le 11 mars 2020. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a construit certains des mondes de jeu les plus acclamés par la critique et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté mondiale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs.

Une annonce qui soulève beaucoup de questions concernant les relations entre Rockstar et Take Two Interactive qui d’après selon certains bruits de couloirs ne seraient pas au meilleur de leur forme. Pour l’heure, il n’y a absolument aucune information de plus que ces quelques lignes sur les raisons du départ de Dan Houser.

Pour rappel, Dan Houser en plus d’être le cofondateur et vice-président, était également le scénariste et producteur de l’ensemble des jeux de Rockstar. GTA, Red Dead, L.A. Noire, Max Payne, Bully ou encore Midnight Club, tant de licences qui ont marqué l’industrie du jeu vidéo. Depuis 1998, ce sont 50 jeux qui se sont succèdes et qui ont tous été des succès critique et commercial.

Le dernier jeu en date est Red Dead Redemption II qui est à ce jour le jeu vidéo le plus cher de l’histoire avec un coût de développement estimé à 944 millions de dollars (développement et marketing). Le jeu est d’ores et déjà rentable grâce à ses 30 millions d’exemplaires écoulés. Mais l’énorme licence phare c’est bien sur la série Grand Theft Auto dont Dan Houser reste un pilier. Le dernier GTA en date remonte à 2013 avec GTA V. Le jeu est à ce jour le produit de divertissement culturel le plus rentable de l’histoire avec plus de 6 milliards de dollars de bénéfices.

Il est certain que le départ d’un homme comme Dan Houser risque de créer pas mal de bouleversement. Pour l’heure, nous ne savons pas si son grand frère, Sam Houser, actuel président de Rockstar Games restera à la tête de l’entreprise ou si ce dernier décidera de quitter le navire.