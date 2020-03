Quel iPhone choisir en 2020 ?

Fin 2019, Apple lançait trois nouveaux smartphones : l’iPhone 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max. Comme leur nom l’indique, les deux derniers s’adressent à un public de power users alors que l’iPhone 11 s’oriente davantage vers le grand public.

Avec la sortie de ces trois produits, Apple a revu complètement son catalogue, supprimant certains modèles au profit d’autres et revoyant au passage toute sa grille tarifaire.

En 2020, l’iPhone 11 Pro et Pro Max s’affichent donc comme les super stars pommées, et l’iPhone 11 comme une alternative Premium. L’iPhone XS a laissé sa place à l’iPhone Xr, plus abordable mais aussi plus vieux. Enfin, l’iPhone 8 ferme la marche, mais plus pour très longtemps. Apple préparerait un iPhone 9 abordable qui remplacerait justement cet iPhone 8 dès ce mois de mars.

Tout cela ne vous dit pas quel iPhone choisir, on vous l’accorde. Rentrons donc dans le vif du sujet avec notre sélection établie en fonction des besoins et du budget. Doit-on préciser que nous avons testé tous les modèles de ce guide ?

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max : the king

Lancés fin 2019, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont techniquement identiques. La seule différence entre ces deux modèles repose sur leur format taille d’écran (5,8 pouces pour le premier, 6,5 pouces pour le plus grand).

Si votre budget vous le permet, l’iPhone 11 Pro s’impose comme le meilleur iPhone jamais conçu par Apple. Cette année, la marque à la pomme rattrape son retard sur le terrain de la photo en intégrant un module composé de trois objectifs (grand angle de 26 mm, ultra grand angle de 13 mm et téléobjectif de 58 mm).

Saupoudrés d’intelligence artificielle, ces trois modules font de l’iPhone 11 Pro un ténor de la photographie sur smartphone aux côtés des références du marché (Pixel 4, Galaxy S20, Huawei P30 Pro). Surtout, Apple fait de son modèle le plus cher un outil surprenant dans la captation vidéo. La stabilisation de l’iPhone 11 Pro et la qualité des vidéos en font la référence du marché sur ce terrain.

Autre point fort de cet iPhone 11 Pro : son autonomie. Apple a enfin réussi à classer son smartphone star parmi les modèles les plus endurants du marché. Il partait pourtant de loin. La compatibilité avec la recharge rapide et la charge sans fil sont deux autres points fort de l’iPhone 11 Pro, même si Apple, un peu pingre, ne fournit pas de chargeur compatible dans la boîte.

Pour le reste, l’iPhone 11 Pro se révèle particulièrement performant grâce à la puce A13 Bionic. Au passage, son écran Super Retina XDR (qui s’apparente à l’OLED HDR) est magnifique. Face ID est toujours de la partie et le design tout en verre mat (mention spéciale au coloris vert nuit) apporte une touche de renouveau à son design éculé.

Vendu à partir de 1 159 euros en version 64 Go (1 259 euros pour la version Max), l’iPhone 11 Pro est un smartphone réservé à un public aux finances confortables. Heureusement, Apple a élargi sa gamme et propose des alternatives plus intéressantes.

iPhone 11 : le chouchou

L’iPhone 11 s’est imposé comme l’alternative numéro 1 au 11 Pro. Plus abordable, il dispose de la plupart des atouts des versions les plus chères. Des qualités qui lui ont valu le statut de chouchou auprès du grand public.

Plus grand que l’iPhone 11 Pro mais plus petit que la version Max, il adopte un format associant bonne prise en main et affichage confortable. Décliné en six coloris « chatoyants » il se veut plus fun que les versions Pro.

Cela ne l’empêche pas d’embarquer l’essentiel des dernières technologies d’Apple. Propulsé par la puce A13 Bionic, il affiche des performances et une autonomie à la hauteur des versions Pro. Bien que doté de deux capteurs photo seulement, il est tout de même équipé des mêmes objectifs que l’iPhone 11 Pro (grand angle et ultra grand-angle). Seul le téléobjectif manque à l’appel, mais le traitement numérique compense honorablement cet absence.

Le seul vrai sacrifice d’Apple se situe au niveau de l’écran. L’américain a opté pour une dalle Liquid Retina HD (IPS LCD) qui affiche une définition bien trop mince en 2019/2020 (1 792 x 828 pixels). Certes l’écran reste de bonne facture mais une définition Full HD n’aurait pas été de refus.

Vendu à 809 euros en version 64 Go, l’iPhone 11 s’impose comme la meilleure alternative à l’iPhone 11 Pro et à ses concurrents franchissant allègrement la barre des 1 000 euros.

iPhone Xr : le plus abordable

Lancé en 2018 aux côtés de l’iPhone XS/XS Max, l’iPhone Xr a su séduire le grand public. Contrairement à l’iPhone XS, il a la chance de toujours figurer au catalogue d’Apple. Vendu à partir de 709 euros, il reste un excellent iPhone même plus d’un an après son lancement.

Comme l’iPhone 11, il se décline en six coloris flashy. S’il représente toujours un bon iPhone pour celles et ceux ne souhaitant pas quitter iOS, il reste en retard par rapport à la concurrence sur ce segment de prix. OnePlus, Xiaomi, Samsung, Huawei, et bien d’autres proposent des alternatives bien plus complètes pour ce budget.

L’iPhone Xr ne dispose que d’un seul capteur photo et d’un écran LCD d’un autre temps (définition HD). À 709 euros, la facture reste salée au regard de sa fiche technique. Reste que certains distributeurs le proposent à des tarifs plus intéressants et son ancienneté lui permet aussi d’être proposé chez les spécialistes du reconditionnement. Son prix se rapproche alors des 500/600 euros. Un tarif plus en adéquation avec ses capacités.

iPhone XS / XS Max : l’alternative

Comme l’iPhone X, l’iPhone XS n’aura tenu qu’un an au catalogue de l’Apple Store. Pourtant, il reste une excellente alternative aux modèles sortis fin 2019. Pour vous l’offrir, vous devrez opter par la revente d’occasion ou les sites de smartphones reconditionnés (plus recommandé pour jouir d’une garantie).

Plus cher qu’un iPhone 11, l’iPhone XS Max n’est pas une alternative que nous conseillons. En revanche, la version standard (que l’on peut trouver à moins de 700 euros) s’impose comme un choix judicieux si votre budget est limité. Vous pourrez vous offrir un iPhone encore performant, doté d’un bon appareil photo (double capteur) et qui a encore de belles années devant lui. Son seul vrai défaut : l’autonomie, tout juste moyenne.

En attendant l’iPhone 9

Vous l’aurez sans doute observé, aucun iPhone n’est vendu sous la barre des 500 euros. Pourtant, la majorité des consommateurs ne consacrent pas plus de 280 euros par an dans l’achat d’un smartphone. Apple a proposé pendant quelques années l’iPhone SE, son iPhone le plus abordable jamais créé. En recyclant des technologies anciennes et en lui intégrant de nouveaux composants, la marque à la pomme a trouvé une recette pour conserver une expérience digne des autres iPhone sans débourser une petite fortune.

En 2020, Apple devrait lancer un successeur à cet iPhone SE (indisponible au catalogue) baptisé iPhone 9. Il remplacerait alors l’iPhone 8 (toujours au catalogue) en reprenant son design et certaines de ses technologies (Touch ID par exemple). Apple intégrerait des composants dernier cri pour lui redonner un nouveau souffle et surtout le commercialiserait sous la barre des 500 euros.

Actuellement, ce segment est très disputé et les constructeurs chinois ont su s’imposer avec des modèles au rapport qualité-prix détonnant. Avec l’iPhone 9, Apple pourrait donc gratter quelques parts de marché en étirant sa gamme. On a hâte d’en savoir plus.

Voilà ! Avec toutes ces informations, vous devriez pouvoir choisir sereinement votre iPhone. Nous le mettrons à jour régulièrement en fonction des nouveautés d’Apple. Alors, quel modèle vous tente ?