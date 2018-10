Hawkeye Access : un outil pour contrôler son appareil iOS avec son visage

Grâce à cette application, des personnes ayant des problèmes de mobilité vont pouvoir ajouter un peu plus d’accessibilité à leur expérience. Les devices fonctionnant avec iOS sont aujourd’hui tactiles, ce qui complique la tâche de certaines personnes. Du coup, ajouter un élément de contrôle utilisant la direction du regard et les expressions faciales peut sérieusement simplifier la vie de ces utilisateurs.

Le concept est assez simple. Avec la caméra avant de l’appareil, va scanner le visage de l’utilisateur pour identifier où se trouvent ses yeux. Ensuite, elle arrivera à les suivre et déterminer quel endroit de l’écran est fixé. Pour lancer une action comme un clic, l’utilisation n’a qu’à sourire.

Pour Matt Moss, fondateur de la société Hawkeye Labs et étudiant à l’Université de Californie à Santa Barbara, tout a commencé lors d’une conférence dédiée aux développeurs organisée par Apple. La marque à la pomme y a présenté une technologie permettant de suivre le regard d’un utilisateur (eye-tracking). De là, l’idée a germé jusqu’à ce que Matt crée une version très basique de son application. Au mois de juin, il publie une vidéo de présentation qui lui vaudra les encouragements de nombreuses personnes handicapées.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J

— Matt Moss (@thefuturematt) 7 juin 2018