HBO Max est « la pire plateforme de streaming », selon Christopher Nolan

Il y a quelques jours, le groupe Warner Bros prenait une décision historique, à savoir proposer simultanément au cinéma et sur HBO Max tous les blockbusters à venir en 2021. Des films comme The Matrix 4, The Suicide Squad ou encore Dune seront donc lancés en même temps dans les salles obscures, et sur la plateforme de streaming HBO Max.

Christopher Nolan pas fan de la décision de Warner Bros

Cela commencera d’ailleurs avec le film Wonder Woman 1984, puisque ce dernier sera lancé le 25 décembre aux Etats-Unis, au cinéma et sur la plateforme de streaming. Des films disponibles sans le moindre surcoût sur HBO Max, et disponibles pendant un mois.

Du côté de chez Christopher Nolan, cette décision a été plutôt mal accueillie. « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des plus grandes stars du cinéma se sont couchés la veille en pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma (Warner Bros) et se sont réveillés en découvrant qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming » a-t-il déclaré.

Toujours selon le réalisateur de Tenet, Warner Bros ne se rend pas compte de ce qu’ils vont perdre. Christopher Nolan entretient une relation privilégiée avec Warner Bros depuis 2005 (et Batman Begins), jusqu’au récent Tenet, lequel a été lancé dans des conditions sanitaires particulièrement délicates.

En ce qui concerne HBO Max, le service est pour l’heure disponible uniquement aux Etats-Unis depuis le mois de mai dernier. A la fin du mois de septembre, HBO Max comptait un peu plus de 8 millions d’abonnés. Du côté de chez Disney+, lancé il y a un aux Etats-Unis, on compte déjà plus de 73 millions d’abonnés, dont plus de 10 millions après seulement 5 jours de disponibilité. A voir maintenant, quelle sera la réaction du public vis à vis de ces films Warner Bros lancés en même temps au cinéma et sur HBO Max…