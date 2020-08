Tenet dévoile sa bande-annonce finale, irez-vous voir le film ?

C’est sans aucun doute la sortie la plus espérée dans les salles obscures cet été. Le film Tenet, de Christopher Nolan, a tenté de retarder l’échéance le plus longtemps possible, mais il a finalement vu sa date décalée en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors pour nous faire patienter jusqu’à ce mercredi 26 août, l’équipe n’a pas hésité à faire du teasing de façon intensive. Mais, dans la dernière ligne droite, on découvre désormais la bande-annonce finale. Est-ce suffisant pour sauter le pas ?

Tenet, un film (trop) complexe ?

Le blockbuster d’espionnage est décrit comme particulièrement complexe par les premiers critiques qui ont pu en avoir un aperçu. Mais alors que les salles de cinéma ouvrent à nouveau leurs portes et que sa sortie pourrait donc rencontrer au moins une partie de l’accueil espéré par Christopher Nolan, une nouvelle bande-annonce tombe à pic. Au programme, trois minutes, dans laquelle on découvre plusieurs scènes d’action qui semblent particulièrement réussies. La bande-son est tout autant séduisante.

Le plus paradoxal est sans doute que, encore deux jours avant la sortie du film, si on vous demande de raconter l’intrigue de Tenet, ce que l’on va voir à l’écran, cela pourrait bien vous faire rencontrer quelques difficultés. Tout juste sait-on que les personnages incarnés par John David Washington et Robert Pattinson cherchent à empêcher qu’éclate une guerre mondiale. Reste à voir si on sera un peu moins perdus en sortant de la salle de cinéma .

Et si vous avez besoin d’une bonne raison pour aller voir le film, alors découvrez l’incroyable folie que Christopher Nolan a fait pour ce projet. Il a tout simplement acheté un avion pour pouvoir le détruire à l’écran. Et pour patienter avant d’aller voir le film, vous pouvez aussi aller jeter un oeil du côté de Fortnite, qui a participé à la promotion du blockbuster de l’été.