Headliner: NoviNews : quand un jeu vidéo explore le journalisme et son impact sur le monde

En apparence, tout va pour le mieux au Novistan, ce pays où il fait bon vivre et où les progrès de la médecine ont permis de modifier génétiquement les habitants. Mais très vite, les choses se compliquent et une mystérieuse maladie très contagieuse fait son apparition… Headliner: NoviNews, le jeu d’Unbound Creations disponible sur PS4, PC, Nintendo Swith et Xbox One nous place dans la peau d’une journaliste tout juste embauchée à NoviNews, le plus grand média local.

Notre rôle est clé puisque nous devons sélectionner les informations qui seront adressées chaque jour au public. Ainsi, lors du briefing matinal avec le rédacteur en chef, ce dernier vous suggérera la prudence, tout en vous laissant assez libre dans vos choix éditoriaux. L’arbitrage est particulièrement ardu car il impacte directement le futur du Novistan, mais aussi de manière directe la vie de notre personnage et de ses proches.

Un monde extérieur très vivant

Une fois le travail terminé, on peut d’ailleurs mesurer les effets directement dans la rue où les citoyens échangent sur les faits de la journée. Une série de détails permettent également de palper l’ambiance, tels que des tags sur les murs en référence aux événements ou des discussions avec certains commerçants. Une fois chez vous le soir, une dernière écoute de la radio permet de se remémorer les grandes lignes de la journée. Le rituel se répète durant les 14 jours que durent l’aventure avec des changements notables selon ce que le joueur choisit de révéler ou de tenir secret.

L’histoire est elle même très prenante, un président à tendance très autoritaire a pris le pouvoir et il est confronté à des choix très difficiles en matière d’assurance santé ou d’immigration, qui ne sont pas sans rappeler les débats politiques américains. Les thèmes des progrès technologiques et de leur impact sur le monde sont également abordés. La variété de choix possibles permet aussi une rejouabilité qui est importante pour ce genre de jeux. Il faudra s’armer d’encore un peu de patience mais une version française devrait être disponible d’ici quelques semaines.