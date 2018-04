Honor 7C : de belles caractéristiques à petit prix

La marque Honor a décidé de continuer sa poussée sur le marché d’entrée de gamme. Deux nouveaux modèles viennent se positionner sur ce segment. Le Honor 7A, le plus « bas de gamme » des deux, et le Honor 7C qui propose une configuration légèrement supérieure.

Un modèle d’entrée de gamme…

Dans les grandes lignes, ils sont quasiment similaires, mais le Honor 7C se distingue grâce à quelques arguments bien sentis. De plus, la légère différence de prix permet de se dire qu’il vaut mieux le choisir.

D’un point de vue du design, l’appareil est simple mais élégant. Il s’adapte au format 18:9, un format très apprécié chez les hauts de gamme. Son écran fait 6 pouces (contre 5,7 pouces pour le petit frère) et propose une définition HD+ (1440 x 720). Rien de bien exceptionnel, mais largement suffisant. La définition est de 268 ppp. Si vous êtes exigeants, c’est sans doute là que le bât blesse le plus.

…mais une belle fiche technique

Que vaut l’intérieur ? Tout d’abord, on retrouve un processeur Snapdragon 450 qui est largement suffisant sur un modèle de cette gamme. Il compte 8 cœurs, tous cadencés à 1.8 GHZ. A ses côtés, 3 Go de RAM (plus que certains modèles du milieu de gamme) sont là pour l’épauler. Le stockage est de 32 Go extensible via micro SD. Vous pourrez par ailleurs jongler avec deux cartes SIM différentes même avec une carte SD puisque l’appareil compte 3 emplacements. Un capteur d’empreintes au dos et la reconnaissance faciale viennent compléter l’ensemble. On entend déjà certains d’entre vous se dire : » ah quand même ! »

Du côté de la batterie, vous trouverez 3000 mAh qui sont largement suffisants pour tenir une journée d’usage classique. On ne peut que regretter en revanche le choix du microUSB, au lieu de Type-C. L’appareil photo dorsal propose un capteur de 13 Mpx et un autre à 2 Mpx. Vous l’aurez compris, l’objectif recherché est l’effet bokeh. En façade, c’est un 8Mpx qui se chargera de vos selfies.

Enfin, le plus important sans aucun doute, tout cela vous coûtera moins de 200 €. Le Honor 7C sera en effet vendu à partir de fin avril à partir de 179€ seulement.