Honor 7X, disponible le 5 décembre en France

Honor va tenir une conférence à Londres le 5 décembre pour officialiser la disponibilité du tout nouveau Honor 7X.

Le Honor 7X prépare son arrivée en France

Il y a quelques semaines, Honor officialisait en Chine son tout nouveau smartphone Honor 7X. Après un Honor 9 doté d’un tout nouveau système de capteur d’empreintes digitales à l’avant, le nouveau smartphone du groupe inaugurait alors une grande première, à savoir la présence d’un écran 18:9. Rappelons que d’autres smartphones (Galaxy S8, LG V30, OnePlus 5T…) adoptent ce même type d’écran, avec une surface d’affichage particulièrement vaste.

Aujourd’hui, Honor confirme que ce nouvel Honor 7X ne sera pas exclusif au marché asiatique, et qu’il sera donc bel et bien disponible sous nos latitudes. Pour cela, Honor tiendra une conférence de presse dédiée, à Londres, le 5 décembre prochain. Le précieux smartphone devrait alors être disponible dans la foulée, à un tarif qui reste encore inconnu à l’heure actuelle. En Chine, ce même modèle est proposé à partir de 170 euros pour la version 32 Go.

Rappelons toutefois qu’en début d’année, le groupe chinois lançait son Honor 6X, au tarif de 249 euros seulement. On imagine que ce nouveau modèle sera légèrement plus cher que son aîné, mais Honor devrait (logiquement) rester fidèle à ses habitudes, à savoir proposer des smartphones à tarif contenu.

Outre son écran 5,9″, le Honor 7X dispose d’un double capteur photo à l’arrière, composé d’un module 16 mégapixels et d’un capteur 2 mégapixels, en dessous duquel se trouve le capteur d’empreintes digitales. A bord, le Honor 7X embarque un processeur Kirin 659 associé à 4 Go de RAM, ainsi que 32, 64 ou 128 Go de mémoire selon le modèle choisi. Evidemment, le Honor 7X tournera sous Android 7.0, avec la surcouche maison EMUI 5.1. Dommage en revanche de devoir revenir à un port micro-USB, en lieu et place de la norme USB Type-C. Plus que quelques semaines à patienter donc, pour mettre la main sur cet Honor 7X, le premier à adopter une dalle 18:9 pour le groupe, rappelons-le.