Dans cet hôtel, vous payez un euro la nuit mais vous passez en direct sur YouTube

C’est un concept bien étrange que propose l’hôtel japonais Asahi Business Ryokan, et pour l’instant, on ne sait pas s’il va séduire les voyageurs. Contre 100 yens, l’équivalent de 83 centimes, vous pouvez passer la nuit dans une des chambres de l’établissement. Mais comme les tarifs le laissent à penser, il y a anguille sous roche.

Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif particulièrement attractif, vous devez effectivement accepter que toute votre nuit soit filmée et diffusée en direct sur YouTube. L’hôtel précise que le son n’est pas de mise.

Tetsuya Inoue, le propriétaire de l’hôtel, explique qu’il voulait se pencher sur une nouvelle expérience basée sur la puissance des plateformes sociales comme YouTube. Pour lui, elle-ci peut fonctionner car elle se base sur la curiosité et le voyeurisme des utilisateurs du service américain.

Le jeune homme de 27 ans a lancé une chaîne YouTube intitulée One Dollar Hotel. Cette dernière compte plus de 12 400 abonnés à l’heure où nous écrivons ces lignes, tandis que quelques vidéos montrant la chambre et son voyageur ont déjà été partagées.

Quelques règles élémentaires pour la diffusion sur YouTube

Dans une vidéo dédiée au concept, Tetsuya Inoue rappelle que le son n’est pas diffusé sur YouTube et explique aussi qu’il n’y a pas de caméras dans la salle de bain. De la même façon, aucun acte sexuel ne sera retranscrit sur la plateforme de vidéos américaine. Il recommande aussi aux voyageurs de ne faire apparaître aucun document sensible ou pièce d’identité devant la caméra. Les clients peuvent aussi éteindre les lumières s’ils souhaitent plus d’intimité.

Le propriétaire de l’hôtel espère passer rapidement le cap des 4 000 heures de visionnage afin de pouvoir commencer la monétisation de sa chaîne. À plus long terme, c’est avec ce canal qu’il espère rentabiliser cette nouvelle opération.

Si vous êtes tenté par cette expérience, il faudra vous rendre à Fukuoka, au sud du Japon.