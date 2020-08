How to Sell Drugs Online : la série Netflix inspirée d’une histoire vraie

How to sell drugs online (fast), a eu le droit à une 2e saison qu a été mise en ligne le 21 juillet. Comme l’an dernier, on est sur un format plutôt court, avec deux saisons de six épisodes. L’histoire est celle d’un jeune homme, Moritz Zimmermann, véritable paria de son lycée qui se met à vendre de la drogue dans son lycée pour reconquérir sa petite amie. Mais très vite les choses commencent à prendre une dimension massive. Ainsi, alors que la série se déroule en Allemagne, il prend la direction des Pays-Bas, pour un négoce international, dans la seconde saison. Mais, ce que de nombreuses personnes ignorent sans doute se trouve dans les origines de la série : c’est (en partie) une histoire vraie.

How to sell drugs online et le monde réel

Les faits dont se sont inspirés les réalisateurs ont eu lieu en 2015 à Leipzig et sont racontés par Vice. Maximilian, un jeune homme de 18 ans y crée le site Shiny Flakes sur le dark web. A la différence de la série, il gère là son projet tout seul, alliant son sens du commerce et ses compétences informatiques. Très vite, le jeune gagne des millions avec les bitcoins et déguise ses revenus pour ceux d’une entreprise de conceptions de sites web.

Il tentera d’effacer les disques durs au moment où il se fait découvrir, mais n’y parvient pas. Il se sera notamment fait découvrir en raison d’une erreur dans un colis avec la poste allemande. Si on ignore comment le héros de la série va tomber entre les mains de la police, son destin ne fait guère de doutes. Lors de son arrestation à Leipzig, le jeune homme avait 320 kg de drogues dans sa chambre pour une valeur de 4,1 millions d’euros. Autorisé à sortir de sa cellule en journée, il a aussi collaboré avec l’équipe de Netflix pour la série !

Et bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé cette très bonne deuxième saison (on vous fait rapidement la critique, c’est promis), la suite a déjà été confirmée. Netflix a annoncé le 28 juillet qu’une troisième saison avait été commandée. De quoi confirmer que les derniers épisodes ont été à nouveau très bien reçus.