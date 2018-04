HP Chromebook X2 : le nouveau concurrent de l’iPad ?

Si vous avez à l’esprit que le Chromebook est très limité et qu’il se limite à quelques fonctions de base, ce modèle devrait vous permettre de commencer à voir les choses différemment. Le HP Chromebook X2 devrait être disponible en juin au prix de 599$.

Un concurrent pour l’iPad Pro…

Le HP Chromebook X2 fait le pari audacieux du 2 en 1. Au programme, un clavier / dock détachable. Vous pourrez donc l’utiliser comme un PC portable classique ou bien en format tablette tactile qui fonctionne sous Chrome OS. Ce modèle constitue une sérieuse alternative à l’iPad Pro.

Au niveau de la configuration, on retrouve un écran de 12,3 pouces LCD IPS. La résolution proposée est de 2400 x 1600 pixels. Et la bonne surprise du chef, un verre renforcé Gorilla Glass 4. A l’intérieur, un processeur Intel Core M3 7Y30 de 7e génération et un GPU Intel HD Graphics 615. Vous pourrez compter jusqu’à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage. Du côté des équipements, on trouve un slot de carte mémoire, deux ports USB-C et une prise jack. Côté logiciel, vous pourrez installer les applications du Play Store.

… mais beaucoup plus accessible

Si sur le papier, cet appareil s’annonce comme une alternative vraiment intéressante à l’iPad Pro, il aura tout de même un avantage de poids. Son prix. Il devrait être disponible dans la configuration de base à partir de 599 dollars au début du mois de juin. On peut déjà prévoir les packs avec notamment le stylet pour quelques dizaines de dollars de plus. Cela reste plus accessible que l’iPad qui se vend à 640 dollars pour la version de base et surtout à 1.067 dollars, si vous souhaitez un modèle équivalent à celui de HP au niveau des dimensions.

Si vous cherchez un modèle plus abordable, celui d’Acer, lancé il y a quelques semaines devrait être capable de vous séduire. La tablette sera vendue à 329 dollars. à partir du mois de mai.