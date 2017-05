HP est de retour avec le Spectre x2 (2017)

HP vient de lever le voile sur une nouvelle version de son hybride haut de gamme, le Spectre x2 (2017). Il a de solides atouts pour séduire.

Le Spectre x2 (2017) rappelle évidemment beaucoup le modèle précédent sur le plan esthétique. Il hérite en effet du même châssis, avec cette magnifique robe en aluminium brossé.

La tablette intègre toujours un pied cuivré. Il sera capable de prendre plusieurs inclinaisons différentes, avec un maximum de 150°. Suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Spectre x2 (2017) : un design soigné et élégant

Le constructeur a en outre travaillé sur le système de libération du pied afin de le rendre plus facile à utiliser, même avec une seule main. Ce point est d’ailleurs loin d’être anodin, car il s’agissait de l’une des critiques formulées par les utilisateurs. L’entreprise américaine prouve donc qu’elle sait écouter ses clients.

Parmi les changements les plus notables, on trouve les haut-parleurs. HP a fait le choix de les placer en façade afin d’offrir la meilleure distribution du son possible.

La fiche technique du Spectre x2 (2017) n’est pas en reste non plus.

La machine embarque ainsi un écran IPS de 12,3 pouces capable d’afficher une définition en 3000 x 2000. Elle va donc beaucoup plus loin que le modèle précédent. Même chose pour la luminosité qui a elle aussi été revue à la hausse pour atteindre les 450 nits.

Côté processeur, HP a opté pour des Intel Core i5 ou des Intel Core i7 en fonction des modèles, avec un GPU Iris Plus. La mémoire vive embarquée dépendra elle aussi des variantes, mais elle pourra atteindre un maximum de 16 Go. Plus puissant, le Spectre x2 (2017) devrait donc être en mesure de faire tourner les solutions logicielles les plus exigeantes.

Plus de puissance au programme

La capacité de stockage du SSD dépendra elle aussi du modèle choisi par l’utilisateur, mais elle pourra atteindre un maximum de 1 To.

Pour la partie photo, HP a opté pour un capteur de 13 millions de pixels et pour une caméra frontale de 5 millions de pixels couplée à un émetteur infrarouge compatible avec Windows Hello. L’autonomie est assurée par une batterie de 41 Wh. Le constructeur promet que sa tablette pourra tenir huit heures avec une seule charge.

Mieux, il a aussi eu la bonne idée de l’équiper d’un système de charge rapide et elle pourra donc retrouver 50 % de sa capacité en restant branchée une demie heure.

La connectique repose sur deux ports USB Type-C. Côté prix, il faudra compter 999 $ pour le modèle Intel Core i5 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de SSD. Le premier modèle équipé d’un Intel Core i7 sera proposé pour sa part à 1 279 $ avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Ces prix incluent le stylet, mais également le clavier.

Le lancement de la machine est prévu pour le mois de juin aux États-Unis.

Source