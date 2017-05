HTC U11, le smartphone pressé

HTC a tenu une conférence de presse hier matin afin de présenter le nouveau fleuron de sa gamme, le HTC U11

HTC a été pendant longtemps un acteur incontournable sur le marché des smartphones, mais la marque est malheureusement tombée en désuétude depuis quelques années.

Elle n’a cependant pas encore dit son dernier mot et elle a même la ferme intention de poursuivre ses efforts et de retrouver ainsi le chemin menant vers le cœur des consommateurs.

HTC est de retour !

Le HTC U11 est donc le nouveau fleuron de la gamme. Bien fait de sa personne, il marque également une rupture en troquant la sempiternelle coque en métal contre un beau boîtier en verre. Fidèle à ses habitudes, le constructeur a apporté le plus grand soin aux détails et les finitions semblent tout bonnement exemplaires.

L’ergonomie a l’air d’être assez conventionnelle au premier coup d’œil.

Les trois boutons physiques habituels sont ainsi regroupés sur le côté droit de l’appareil et on trouve en plus un quatrième bouton sous l’écran. Il dissimule bien évidemment un lecteur d’empreintes.

Toutefois, le HTC U11 est aussi le premier terminal à profiter de la technologie Edge Sense élaborée par la marque taïwanaise. Grâce à cette fonction, le cadre métallique du téléphone est capable de mesurer avec précision la pression exercée par les doigts de l’utilisateur. Il suffira donc de presser l’appareil pour lancer des applications ou pour accéder à certaines fonctions comme le déclencheur de l’appareil photo.

HTC a bien fait les choses et les utilisateurs ont donc la possibilité de configurer deux actions différentes correspondant à une pression courte et à une pression longue. À terme, le constructeur compte également proposer un SDK aux éditeurs afin qu’ils intègrent la technologie à leurs applications.

Un design soigné et une fiche technique convaincante

La fiche technique ne surprendra sans doute personne. Le HTC U11 a en effet droit à ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle et il embarque ainsi un écran LCD IPS de 5,5 pouces capable d’afficher du QHD (2560 x 1440) et un Snapdragon 835 couplé à 4 Go de mémoire vive. L’espace de stockage atteint les 64 Go en UFS 2.1 et il est extensible par le biais d’une carte micro SD.

La partie photo est assurée par un capteur UltraPixel 3 de 12 millions de pixels couronné d’une optique ouvrant à f/1.7. Un autofocus laser et un flash composé de deux lampes l’accompagnent. Il pourra en outre filmer en 4K à une cadence de 30 images par seconde. Fait intéressant, HTC revendique un score de 90 points aux tests de DxOMark Mobile.

Le HTC U11 serait donc plus performant que le Galaxy S8 et que l’iPhone 7 sur ce terrain-là.

La caméra frontale n’est pas en reste et elle atteint ainsi les 16 millions de pixels, avec une belle optique grand-angle ouvrant à f/2.0.

La 4G de catégorie 16 répond à l’appel, de même pour le WiFi 802.11 ac, le Bluetooth 5.0 ou même le GPS et le GLONASS. Une batterie de 3000 mAh et un port USB Type-C complètent le tableau. Le téléphone est en outre dénué de prise casque, mais il est vendu avec un casque pouvant être branché sur le connecteur de l’appareil.

Il faut d’ailleurs signaler que le HTC U11 met la barre assez haut au niveau de l’audio. En plus du BoomSound, il a effectivement droit au HiRes Audio et il intègre en plus trois microphones.

Attendu pour le début du mois de juin en France, il sera proposé à 759 €.

