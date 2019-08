Huawei a aussi officialisé son premier produit sous HarmonyOS

La semaine dernière, Huawei a finalement officialisé son système d’exploitation, appelé HongMeng OS en Chine, et HarmonyOS à l’international. Souvent décrit par les médias comme une alternative à Android pour les smartphones, pour les smartphones, HamronyOS est en réalité conçu pour tous les types d’appareils.

Officiellement, tant que c’est possible, Huawei compte rester sur Android pour les mobiles. En revanche, HarmonyOS pourra équiper d’autres types d’appareils, dont les écrans connectés et les télévisions.

Éventuellement, si Huawei ne peut plus utiliser Android, il lui sera possible de faire basculer ses smartphones vers HarmonyOS.

Le premier produit Huawei (ou plutôt Honor) sous HarmonyOS n’est donc pas un smartphone, mais une télévision connectée, que le constructeur décrit également comme un écran « smart ».

Il s’agit de la télévision Honor Vision, ainsi que de sa version « Pro » (avec d’une caméra pop-up et de fonctionnalité IA pour la reconnaissance faciale, la détection des gestes de l’utilisateur, etc.). Comme l’expliquent nos confrères d’Engadget, cette télévision est équipée d’un SoC et de composants électroniques fabriqués par la branche HiSilicon de Huawei.

Today we launched the #HONORVision smart screen in China, the first device that runs #HarmonyOS.

HONOR Vision is not only a home entertainment system, but also an information sharing, control management & multi-device interaction center.

RT if you're as excited as we are! pic.twitter.com/fy222UdPxz

— HONOR (@Honorglobal) August 10, 2019