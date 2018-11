Huawei a aussi l’intention de proposer des smartphones avec 4 APN sur le dos

Afin d’améliorer la qualité des photos prises avec leurs appareils, les constructeurs expérimentent aujourd’hui avec différentes configurations de caméras sur le dos. Et si autrefois, la présence de deux caméras sur le dos d’un appareil était quelque chose d’exceptionnel, actuellement, on retrouve cette configuration sur presque tous les smartphones haut de gamme et même sur des mobiles de gamme intermédiaire.

Cette année, Huawei s’est quand même distingué en mettant 3 APN sur le dos de son P20 Pro. Et l’année prochaine, le constructeur pourrait même mettre 4 APN sur le dos d’un smartphone.

Cela a été révélé par Walter Ji, un cadre de l’entreprise, lors d’une interview avec le site Android Pit. « L’année prochaine, nous verrons certainement plus d’innovations dans l’appareil photo. Aujourd’hui, nous en avons trois (ndlr, APN sur le dos), imaginez-en quatre pour l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Outre cela Huawei a également l’intention d’améliorer les performances en matière de zoom. Et la marque ambitionne de proposer un smartphone qui permettra de faire un zoom X10, sans faire de concession au niveau de la qualité. « Un zoom 3X ou 5X ne suffit pas. X10 avec une qualité constante, ce serait unique ! Dans ces domaines, nous faisons des études et nous pourrions avoir des surprises pour vous », a également déclaré Walter Ji.

Samsung va également beaucoup miser sur l’APN

En tout cas, dans sa quête de l’APN parfait, Huawei sera confronté à Samsung, qui a décidé de montrer ses nouvelles innovations en la matière sur sa gamme Galaxy A.

Il y a quelques semaines, Samsung a présenté le Galaxy A7 (2018), son premier smartphone avec trois APN sur le dos, ainsi que le Galaxy A9, le premier smartphone équipé de 4 caméras sur le dos.

Et normalement, certaines de ces innovations seront aussi présentes sur le (ou les) Galaxy S10, que Samsung présentera en 2019.