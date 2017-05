Huawei de retour avec le Nova 2 et le Nova 2 Plus

Huawei a présenté deux nouveaux téléphones ce matin, le Nova 2 et le Nova 2 Plus. Ils mettent l’accent sur la photo.

Le Nova 2 et le Nova 2 Plus se ressemblent comme deux gouttes d’eau et ils héritent ainsi des mêmes lignes et des mêmes matériaux.

Plutôt jolis, ils sont ainsi dotés d’une belle coque en aluminium brossé, avec des antennes discrètes placées contre les tranches supérieure et inférieure du téléphone. Fidèle à ses habitudes, Huawei a choisi de les décliner en plusieurs coloris et il sera donc possible de les prendre en noir, en bleu, en vert ou même en rose.

Nova 2 & Nova 2 Plus : des finitions soignées et une coque colorée

L’ergonomie est plutôt basique. Les trois boutons habituels sont tous regroupés sur le flanc droit et le lecteur d’empreintes est situé à l’arrière. Entièrement rond, il se fond parfaitement dans le décor.

Le module photo est coincé dans le coin supérieur gauche et il se compose de deux optiques et d’un flash double ton. Pas d’autofocus laser en vue, malheureusement.

La connectique figure sur la tranche inférieure. En plus de la prise casque, on trouvera un connecteur USB Type-C à cet endroit, accompagné du haut-parleur principal du terminal.

Le Nova 2 est le plus compact des deux. Il intègre un écran de 5 pouces capable d’afficher du 1920 x 1080 et il est animé par un Kirin 659 couplé à un GPU Mali-T830 MP2 et à 4 Go de mémoire vive au format LPDDR3. L’espace de stockage atteint les 64 Go et il est bien évidemment extensible par le biais d’une carte micro SD.

Une fiche technique soignée

Côté photo, Huawei a visiblement mis les petits plats dans les grands puisque l’appareil embarque à l’arrière un capteur de 12 millions de pixels couronné d’une optique stabilisée ouvrant à f/1.8, un capteur accompagné d’un second capteur de 8 millions de pixels cette fois. Grâce à cette architecture, il pourra récupérer un peu plus de lumière et générer de beaux flous d’arrière-plan.

La caméra frontale atteint pour sa part les 20 millions de pixels.

En plus de la 4G, du WiFi 802.11 b/g/n et du Bluetooth 4.2, on trouve une puce GPS, une puce GLONASS et une batterie de 2950 mAh compatible avec le chargement rapide de la marque.

Le Nova 2 Plus hérite de la même fiche technique, avec un écran doté d’une diagonale de 5,5 pouces, le double de stockage et une batterie de 3340 mAh. Les deux appareils seront livrés avec Android 7.0 Nougat et EMUI 5.1, le tout à environ 325 et 377 € en appliquant les taux de change.

Source