Huawei dévoile un clone de l’iPad Pro en y intégrant la 5G

Le MatePad Pro 5G de Huawei est la version 5G de la tablette présentée l’année dernière et destinée uniquement au marché chinois. Lorsque cette tablette de 10,8 pouces est combinée avec son clavier et le M-Pencil, elle ressemble fortement à ce que fait Apple avec son iPad. Cependant, le MatePad Pro propose quelques fonctionnalités uniques. Il est notamment possible de reproduire l’écran d’un smartphone Huawei, et bien évidemment la tablette propose une connectivité 5G. Comme le Mate 30 Pro, le MatePad Pro 5G sera dénué des applications et services Google PlayStore.

Huawei tente de convaincre les utilisateurs par tous les moyens en expliquant notamment qu’il s’agit de la première tablette intégrant la recharge sans fil. Ce qui signifie qu’elle peut également servir de chargeur pour d’autres petits appareils jusqu’à 7,5W. Le MatePad Pro 5G profite quant à lui de la recharge 27 W. La recharge sans fil permet notamment de recharger son clavier, mais également ses écouteurs ou un smartphone. Cependant, comme tous les appareils proposant la recharge inversée, le MatePad Pro 5G ne peut charger qu’un objet à la fois.

Des bordures encore plus fines

Comparé à l’iPad Pro, le MatePad Pro 5G est doté d’un cadre beaucoup plus petit, ce qui donne un rapport corps / écran de 90 %, selon Huawei. Cet écran propose une résolution de 2560 x 1600. Cette tablette est équipée d’un processeur Kirin 990 développé en interne.

Comme le propose l’iPad Pro, le MatePad Pro 5G recharge son stylet lorsqu’il est accroché sur le côté de l’écran. Selon Huawei, une charge de 30 secondes de son M-Pencil permet d’obtenir 10 minutes d’utilisation, tandis que pour obtenir 10 heures d’autonomie il faut compter une heure de charge.

Huawei a indiqué que cette tablette devrait être disponible à partir d’avril. Pour le modèle 5G, il faudra compter 799 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et jusqu’à 949 € pour 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. En ce qui concerne les modèles WiFi, ils sont plus accessibles, ils commencent à 549 € pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et peuvent aller jusqu’à 749 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.