Huawei présente le MatePad Pro comme un concurrent de l’iPad Pro

Hier, Huawei a finalement présenté la tant attendue tablette MatePad Pro, un nouveau concurrent de l’iPad Pro. Elle devient la première tablette Android full screen avec écran poinçonné pour le capteur photo. Si cette tablette embarque une belle fiche technique, on note surtout l’absence du Play Store et donc de toutes ses applications, ainsi que les services Google.

L’iPad Pro a-t-il du souci à se faire ?

Compatible 4G et 5G, le MatePad Pro est basé sur un SoC Kirin 990, tout en étant sublimé par un superbe écran LCD de 10,8 pouces, avec une résolution de 2560 pixels par 1600. La caméra frontale poinçonnée dans l’angle en haut à gauche est de 8 mégapixels, ainsi qu’un double capteur photo sur l’arrière de 13 mégapixels.

Vous pouvez choisir entre 6 ou 8 Go de RAM, ainsi que 128, 256 ou 512 Go pour le stockage interne. Ce dernier est également extensible grâce à une carte SD, jusqu’à 1To. Côté autonomie, le MatePad Pro est équipé d’une batterie de 7250 mAh, comprenant la charge rapide 40W ainsi que la recharge sans fil inversée. Cette fonctionnalité permet notamment de charger son smartphone ou ses écouteurs.

Comme l’iPad Pro, la nouvelle tablette Huawei embarque un stylet M-Pen, cependant, malgré tous ses avantages le MatePad Pro est lourdement handicapé par l’absence des services Google, de ce fait il ne sera pas le concurrent qu’il aurait pu être face à l’iPad Pro. Sans le Play Store et la présence de Google, le MatePad Pro va avoir beaucoup de mal à s’imposer auprès des utilisateurs occidentaux. Dès le 12 décembre prochain, cette tablette sera lancée sur le marché chinois à un prix de 3299 yuans, soit environ 430€ hors taxe. Pour le moment, rien n’indique si la tablette sera disponible en Europe, de plus l’embargo américain n’est toujours pas levé. Nous restons à l’affût de la moindre information et nous mettrons cet article à jour au moment voulu.