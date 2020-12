Huawei installe sa première usine de production hors de Chine, en France

Huawei, le géant chinois de la téléphonie mobile, vient d’officialiser son implantation dans l’Hexagone. La firme de Shenzhen a choisi le Bas-Rhin, et plus précisément la commune de Brumath pour installer son usine de production. Située à 20 kilomètres de Strasbourg, la future usine Huawei est située stratégiquement au coeur de l’Europe, a quelques kilomètres seulement de l’Allemagne. Il s’agit d’une première pour le géant du smartphone, puisqu’aucune usine de ce type n’existe en dehors de Chine.

Une bonne nouvelle pour les deux parties.

Pour installer ses chaînes de production en France, Huawei a investi 200 millions d’euros, et annonce 300 emplois dès l’ouverture de l’usine. À terme, Huawei investira 500 millions d’euros, et produira pour une valeur de 1 milliard par an. Avoir choisi le Business Parc de Brumath n’est pas une décision prise au hasard par Huawei. La société explique que la superficie, les possibilités de s’étendre, les infrastructures déjà présentes, sans oublier l’accessibilité foncière, sont autant d’arguments qui ont poussé Huawei à poser ses valises en Alsace.

Linda Han, déléguée générale de Huawei en France a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette coopération avec la communauté d’agglomération de Haguenau et la Région Grand-Est qui vient renforcer notre engagement en France. Nous souhaitons bien sûr remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce projet ». De leur côté, Jean Rottner, le président de la Région Grand-Est, et Claude Sturni, Président de la Communauté d’agglomération d’Haguenau, ont manifesté leur enthousiasme quant à l’arrivée d’une telle société sur leur territoire.

L’arrivée de Huawei en France permet à la société de confirmer sa présence sur le vieux continent. En Europe, Huawei compte déjà 23 centres de R&D, 100 universités partenaires, et plus de 3100 fournisseurs. Cette décision de la part du gouvernement français montre bien le désaccord entre le gouvernement Trump et ses allégations à propos du risque pour la sécurité nationale que présente Huawei.