Huawei : les ventes de smartphones en Europe seraient de nouveau en hausse

Et si les sanctions américaines contre Huawei n’avaient finalement pas beaucoup d’impact sur les ventes de la société chinoise sur le continent européen ?

L’Europe est un marché très important pour la firme chinoise. Mais après l’annonce de décret hostile signé par la Maison Blanche, de nombreux médias avaient indiqué que les ventes du constructeur dans certains pays de l’UE auraient commencé à baisser.

Cependant, actuellement, celles-ci seraient de nouveau en hausse. Du moins, c’est ce qu’aurait indiqué un responsable de Huawei.

D’après Reuters, lors d’une récente conférence de presse, Walter Ji, responsable des smartphones Huawei en Europe, aurait indiqué que les ventes en Europe occidentale ont connu une hausse « ces derniers jours ».

Finalement, tout va bien en Europe ?

D’après le responsable, les clients auraient de plus en plus confiance en la capacité d’Huawei de résister aux sanctions américaines contre le constructeur. Celui-ci a également rappelé que Huawei reste engagé à utiliser le système d’exploitation Android, mais développe également une alternative.

Pour rappel, Washington a placé Huawei dans une liste noire d’entreprises avec lesquelles les sociétés américaines ne peuvent plus travailler. De ce fait, après un délai de 90 jours accordé par les autorités américaines, Google devra cesser toutes collaborations avec le constructeur. Et ce dernier ne pourra plus utiliser la licence qui permet de préinstaller les applications Google comme le Play Store sur ses nouveaux modèles. Facebook, de son côté, a déjà coupé les ponts avec Huawei, qui ne peut plus préinstaller le réseau social sur ses mobiles.

Pour rassurer ses utilisateurs, Huawei a récemment que malgré les sanctions américaines, ses smartphones continueront à recevoir des mises à jour de sécurité et que les modèles les plus populaires pourront même être mis à jour vers Android Q.

Aux Philippines, le constructeur aurait même proposé une garantie spéciale qui permet aux clients d’être remboursés si Facebook ou Google ne fonctionnent plus sur leurs mobiles.