Malgré leurs déboires américains, les smartphones Huawei bénéficieront d’Android Q

L’annonce des sanctions américaines contre Huawei a déjà des effets néfastes sur ses ventes. En effet, étant donné que l’entreprise chinoise est privée de technologies américaines, ceux qui prévoyaient d’acheter un modèle de la marque (comme l’excellent Huawei P30 Pro) craignent que ceux-ci perdent des fonctionnalités, par exemple parce que Facebook a décidé de couper les ponts avec Huawei, conformément au décret signé par Trump.

Petit à petit, Huawei tente néanmoins de rassurer ses fans. Aux Philippines, l’entreprise chinoise aurait par exemple lancé une garantie spéciale qui promet un remboursement aux utilisateurs si les applications Google ou Facebook ne fonctionnent plus sur les smartphones Huawei.

Sur son site au Royaume-Uni, Huawei vient également de publier une FAQ qui dément les différentes rumeurs sur les appareils de la marque. « La sécurité et les mises à jour logicielles en cours continueront à être fournies pour que tous les smartphones et tablettes Huawei restent sécurisés et à jour », lit-on par exemple dans une réponse de cette FAQ.

Les smartphones qui seront mis à jour vers Android Q

Mais l’entreprise assure également que quoi qu’il arrive, ces smartphones les plus populaires seront mis à jour vers la prochaine mouture d’Android. « Nous sommes convaincus que nos appareils les plus populaires, y compris la série P30, pourront accéder à Android Q. Nous travaillons avec des tiers depuis de nombreux mois pour nous assurer que les appareils pourront recevoir les mises à jour d’Android Q. Les préparatifs techniques et les tests ont déjà commencé pour plus de 17 appareils. En fait, notre Mate 20 Pro a déjà reçu l’autorisation de recevoir Android Q au fur et à mesure de sa sortie par Google », lit-on sur le site de Huawei.

Voici la liste des smartphones qui auront la mise à jour :

P30 Pro

P30

Mate 20

Mate 20 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart+ 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 10

Mate 10

Petit à petit, Huawei réagit aux articles qui peuvent parfois exagérer la situation de l’entreprise après l’annonce des sanctions américaines. « Quiconque a déjà acheté ou s’apprête à acheter un smartphone Huawei peut continuer à accéder au monde des applications comme il l’a toujours fait. Tous les appareils continuent à être couverts par la garantie et recevront un support technique complet en conséquence », explique l’entreprise.

En revanche, pour les modèles qui sortiront plus tard, cela pourrait être plus compliqué. Mais fort heureusement, Huawei développe déjà son alternative à Android, dont le nom serait HongMeng. D’après les rumeurs, HongMeng supporterait les applications Android.